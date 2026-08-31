Report la Joker de peste 5 milioane de lei, la tragerile de joi. Iar cel de la Noroc depăşeşte 4 milioane de lei

Report la Joker de peste 5,46 milioane de lei, la tragerile de joi, 3 septembrie 2026. Sursa foto: Agerpres

Reportul la Joker depăşeşte 5,46 milioane de lei, iar cel cumulat la Noroc 4,49 milioane de lei, la tragerile loto programate joi, 3 septembrie, informează luni Loteria Română, conform Agerpres.

Potrivit sursei citate, joi vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 30 august, Loteria Română a acordat 23.107 câştiguri în valoare totală de peste 1,93 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 3,98 milioane de lei (peste 757.700 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de 4,49 milioane de lei (peste 854.500 de euro).

La Joker, la categoria I, reportul depăşeşte 5,46 milioane de lei (peste 1,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul se ridică la 575.300 de lei (peste 109.400 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report de 763.700 de lei (peste 145.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 875.000 de lei (peste 166.400 de euro), iar la categoria a II-a, un report de peste 105.900 de lei (peste 20.100 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, reportul este de 397.300 de lei (peste 75.500 de euro).

Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:30.