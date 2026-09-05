Restricțiile de circulație din Piața Unirii vor fi ridicate înainte de prima zi de școală

1 minut de citit Publicat la 18:00 05 Sep 2026 Modificat la 18:00 05 Sep 2026

Circulația în zona Piața Unirii se reia de săptămâna viitoare. FOTO Facebook Daniel Băluță

Restricțiile de circulație din Piața Unirii vor fi ridicate înainte de începerea noului an școlar, a anunțat Primăria Sectorului 4. Astfel, luni, în prima zi de școală, se va putea circula pe traseele obișnuite. Lucrările la Planșeul Unirii nu s-au finalizat, dar continuă în interiorul șantierului.

Timp de șase luni în centrul Bucureștiului au fost restricții de circulație. În prima zi de școală, traficul pe cele mai importante artere din zonă va reveni la normal.

„Lucrările de refacere a Planșeului Unirii au ajuns într-o nouă etapă, astfel încât restricțiile de circulație instituite la începutul verii în zona Piața Unirii – Cantemir – restaurant Horoscop vor fi ridicate conform planului anunțat, adică înainte de începerea noului an școlar.

Decizia permite revenirea traficului la configurația obișnuită, într-un moment în care valorile de trafic din București cresc semnificativ, odată cu întoarcerea elevilor la școală”, a transmis Primăria Sectorului 4.

Lucrările la noul Planșeu al Unirii va continua în interiorul șantierului.

„ Vechea structură, de aproape 100 de ani și aflată într-o stare avansată de degradare, a fost înlocuită, iar obiectivul constructorilor este ca, până la sfârșitul acestui an, să fie finalizată întreaga placă de beton a noului planșeu”, a transmis primăria.

Primarul Daniel Băluța va susține duminică o conferință de presă în care va da toate detaliile privind ridicarea restricțiilor de trafic, stadiul actual al lucrărilor și etapele următoare.

Circulația rutieră și pietonală s-a redeschis, parțial, în 25 august, în Piața Unirii din București, după ce lucrările la prima porțiune din planșeu s-au finalizat. Au fost refăcute trotuarele, carosabilul a fost reabilitat şi au fost trasate noi marcaje rutiere.