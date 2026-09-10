Resturi de dronă au fost găsite pe plaja de la Capu Midia. Zona a fost izolată peste noapte

<1 minut de citit Publicat la 11:46 10 Sep 2026 Modificat la 12:17 10 Sep 2026

Resturi de dronă au fost găsite pe plaja de la Capu Midia. Zona a fost izolată peste noapte. FOTO: Antena 3 CNN

Bucăți de dronă au fost găsite miercuri pe plaja de la Corbu. Zona a fost izolată noaptea, iar joi, resturile de dronă au fost neutralizate la fața locului, informează Ministerul Apărării Naționale.

Resturile de dronă fuseseră semnalate în zona plajei miercuri, în jurul orei 20.00. Din cauza lăsării întunericului, s-a decis izolarea zonei, intervenția fiind amânată pentru această dimineață.

Joi, o echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona plajei de la Capu Midia pentru verificarea resturilor de dronă aeriană.

În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă. Acestea au fost neutralizate la fața locului, în jurul orei 9.30.

Mai multe astfel de fragmente de dronă au fost descoperite în ultimele săptămâni pe mai multe plaje de pe litoral.

O bucată de dronă care conţinea material explozivă a fost detonată în condiţii de siguranţă pe plaja de la Olimp.