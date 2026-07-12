Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 au fost publicate. Rata de succes a crescut cu 2,1% după contestații

Anul acesta, nu mai puțin de 5 județe s-au confruntat cu suspiciuni de fraudă la examenul maturității. Foto: Agerpres

Rezultatele finale la prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2026 au fost publicate, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării, scrie Agerpres.



Acestea sunt disponibile pe bacalaureat.edu.ro. Rata de succes a crescut cu 2,1% după contestații.

Anul acesta, nu mai puțin de 5 județe s-au confruntat cu suspiciuni de fraudă la examenul maturității. Mai exact, ar fi fost elevi care ar fi primit subiectele înainte ca probele să aibă loc.

Mai mult, un caz mai puțin obișnuit a fost consemnat cu ocazia ultimei probe a examenului de Bacalaureat în județul Alba. Un candidat care a susținut examenul la o unitate școlară din Câmpeni a fost luat la ochi de supraveghetori sub suspiciunea de fraudă.

El nu a putut fi însă eliminat din sală nici după ce cadrele didactice au chemat un polițist să constate situația.

„La ultima probă (a examenului de Bacalaureat - n.r.), am înțeles că a fost un candidat care era suspectat că ascultă. A fost chemată și Poliția (...) și candidatul respectiv i-a spus polițistului care a venit: Domnule, nu pune mâna pe mine decât dacă ai mandat”, a declarat șeful Inspectoratului Școlar Județean Alba, Cornel Sandu.

Mai mult, 17 absolvenți de liceu au susținut proba obligatorie a profilului Istorie sau Matematică de la Bac 2026 pe 1 iulie, de la ora 13:00, pentru că nu au putut să ajungă la examenul de dimineață, de la ora 9:00, din cauza efectelor produse de furtună.

Atunci, Bucureștiul s-a aflat sub cod roșu de vreme severă, iar secretarul de stat Sorin Ion a anunțat înainte de începerea probei de miercuri că elevii care nu ajung la timp pot susține proba la ora 13:00, cu subiectul de rezervă.

Ba mai mult, proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie) - proba Ec) din cadrul examenului național de Bacalaureat, programată să aibă loc marți, 30 iunie, a fost amânată o zi, din cauza codului roșu de temperaturi extreme în aproape toată țara.