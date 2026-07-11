Alertă meteo imediată de la ANM: Cod galben de furtuni puternice, cu averse torențiale și grindină. Lista localităților vizate

2 minute de citit Publicat la 16:09 11 Iul 2026 Modificat la 17:19 11 Iul 2026

Alertă meteo imediată de la ANM. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, mai multe atenţionare nowcasting Cod galben de furtună pentru localităţi din mai multe județe.

Valabil de la ora 16:55 până la ora 18:20

Județul Arad: Pecica, Sântana, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Vinga, Macea, Secusigiu, Șicula, Zimandu Nou, Șimand, Semlac, Sintea Mare, Cermei, Șepreuș, Livada, Felnac, Zărand, Șeitin, Iratoșu, Șofronea, Grăniceri, Socodor, Zădăreni, Peregu Mare, Olari, Pilu, Dorobanți;

Județul Timiş: Sânnicolau Mare, Jimbolia, Variaș, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Comloșu Mare, Periam, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Sânpetru Mare, Tomnatic, Șandra, Saravale, Gottlob, Pesac, Beba Veche, Valcani;

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula local 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h), posibil grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Valabil de la ora 17:00 până la ora 18:00

Județul Botoşani: Flămânzi, Vorona, Frumușica, Tudora, Cristești, Călărași, Hlipiceni, Todireni, Prăjeni, Răușeni;

Județul Suceava: Dolhasca, Liteni;

Județul Iaşi: Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Tătăruși, Șipote, Vânători, Ceplenița, Vlădeni, Andrieșeni, Sirețel, Gropnița, Plugari, Coarnele Caprei, Fântânele;

Județul Vaslui: Vaslui, Ivănești, Văleni, Dragomirești, Zăpodeni, Lipovăț, Solești, Muntenii de Jos, Voinești, Muntenii de Sus, Laza, Pungești, Ștefan cel Mare, Poienești, Oltenești, Pușcași, Gherghești, Delești, Tătărăni, Deleni, Gârceni, Cozmești, Tanacu, Crețești, Bogdana, Bălteni;

Se vor semnala: Local averse care vor acumula 15...20 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm) și intensificări ale vântului cu viteze de 40...55 km/h.

Valabil de la ora 16:45 până la ora 17:30

Județul Sălaj: Almașu, Românași, Buciumi, Cuzăplac, Sânmihaiu Almașului, Fildu de Jos, Agrij, Zimbor, Treznea;

Județul Cluj: Huedin, Aghireșu, Căpușu Mare, Gârbău, Izvoru Crișului;

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Valabil de la ora 16:40 până la ora 17:30

Județul Mureş: Gurghiu, Brâncovenești, Deda, Reghin, Batoș, Râciu, Aluniș, Lunca, Petelea, Solovăstru, Breaza, Vătava, Beica de Jos, Rușii-Munți, Suseni, Ideciu de Jos, Fărăgău, Crăiești, Băla, Cozma;

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula local 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Valabil de la ora 16:20 până la ora 17:00

Județul Cluj: Mociu, Cămărașu, Căianu, Cătina, Țaga, Suatu, Geaca, Pălatca, Buza;

Județul Bistriţa-Năsăud: Chiochiș, Urmeniș, Budești, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie, Silivașu de Câmpie;

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula local 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Valabil de la: ora 15:55 până la ora 17:00

Județul Iaşi: Iași, Tomești, Holboca, Ciurea, Miroslava, Lețcani, Popricani, Voinești, Dumești, Comarna, Valea Lupului, Schitu Duca, Popești, Ungheni, Rediu, Horlești, Bârnova, Aroneanu, Țuțora.

Se vor semnala: Vijelie (intensificări ale vântului cu rafale de 50...70 km/h), local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), descărcări electrice.

O altă avertizare pentru Iași s-a încheiat la ora 16:00 și a vizat localităţile Târgu Frumos, Hârlău, Belceşti, Deleni, Podu Iloaiei, Cotnari, Scobinţi, Ruginoasa, Şipote, Erbiceni, Vânători, Bălţaţi, Cepleniţa, Vlădeni, Dumeşti, Ion Neculce, Sineşti, Andrieşeni, Todireşti, Focuri, Popeşti, Lungani, Brăeşti, Gropniţa, Plugari, Coarnele Caprei, Movileni, Balş, Hărmăneşti, Româneşti, Fântânele, Costeşti, Cucuteni.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

ANM a emis sâmbătă o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe zone din țară, valabilă de duminică, 12 iulie, ora 12:00, până luni, 13 iulie, ora 02:00. Meteorologii avertizează că sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină.