România aşteaptă de peste o lună vaccinurile promise de Bruxelles pentru pesta care afectează oile şi caprele

România aşteaptă de peste o lună vaccinurile promise de Bruxelles pentru pesta care afectează oile şi caprele. Sursa foto: Agerpres

Dozele de vaccin promise României de Comisia Europeană pentru combaterea pestei micilor rumegătoare nu au fost livrate, deşi autorităţile române au primit încă de la începutul lunii septembrie asigurări că acestea vor ajunge în cel mai scurt timp, a declarat luni ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, la prezentarea bilanţului mandatului său interimar, notează Agerpres.

"În ciuda faptului că în primele zile ale lunii septembrie, inclusiv în prezenţa mea, am primit asigurări că în cel mai scurt timp posibil vaccinul o să fie trimis în România sau dozele o să fie trimise în România, nici după o lună de zile această promisiune nu a fost onorată. Sper din tot sufletul ca săptămâna aceasta să ajungă transportul", a afirmat Tanczos Barna.

Ministrul interimar a precizat că autorităţile române au pregătit condiţiile pentru recepţionarea vaccinurilor şi demararea campaniei de vaccinare.

"Din câte ştiu din discuţiile mele cu domnul preşedinte de săptămâna trecută, toate detaliile au fost stabilite, au fost date toate informaţiile necesare şi locaţiile şi modalitatea de preluare, tot, astfel încât oricând, în momentul în care se trimit aceste doze din Banca Comisiei, să le putem recepţiona şi a doua zi, a treia zi să putem începe vaccinarea. În paralel, ANSVSA (Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, n.r.) pregăteşte procedurile de achiziţie pentru celelalte doze necesare pentru vaccinarea sau pentru aplicarea planului de vaccinare la nivel naţional", a explicat acesta.

Tanczos Barna a arătat că autorităţile române au aşteptat livrarea vaccinurilor europene înainte de continuarea procedurilor de achiziţie, pentru a evita utilizarea mai multor tipuri de vaccin.

"Dar până nu a venit din Banca de Vaccinuri tipul de vaccin, nu am mers mai departe cu achiziţia, să nu avem trei, patru, cinci tipuri de vaccin produse în diverse ţări, în diverse fabrici, pentru a complica lucrurile şi mai mult. Deci, din păcate, această întârziere nu se datorează în niciun caz autorităţilor din ţară, ci întârzierii în livrarea acestor doze gratuite. ANSVSA a încercat de asemenea să meargă pe acel tip de vaccin, pe acel producător, desigur, în cadrul unei competiţii de preţ, care livrează şi pentru Comisia Europeană", a susţinut ministrul interimar.

România aşteaptă un răspuns de la Bruxelles pentru reluarea exporturilor

În ceea ce priveşte reluarea exporturilor, acesta a precizat că România aşteaptă un răspuns din partea Comisiei Europene privind condiţiile în care acestea ar putea fi reluate.

"Am primit asigurări că, în cursul lunii octombrie, Comisia o să revină către statul membru România şi o să ne spună care sunt modalităţile şi cum putem să reluăm exporturile în condiţiile punerii în aplicare a planului asumat şi aprobat de Comisie. Nu am văzut până dimineaţa asta nicio comunicare de la Comisie pe această temă şi nici nu ne-a parvenit iniţiativa promisă în privinţa modificării regulamentului, pentru a putea exporta animale vaccinate. Este nevoie de modificarea regulamentului şi iniţiativa este la nivelul Comisiei", a declarat Tanczos Barna.

Ministrul interimar a subliniat că reluarea exporturilor depinde de aplicarea planului de vaccinare şi de deciziile ulterioare ale Executivului comunitar.

"Eu cred că din momentul în care se pune în practică planul de acţiune prezentat Comisiei şi asumat împreună cu statul membru România, din acel moment cred că se poate discuta concret de reluarea exporturilor din judeţele unde s-a vaccinat", a afirmat acesta.