Românii ar putea fi anunțați prin SMS sau e-mail cu 30 de zile înainte să le expire actele. Proiectul a fost adoptat de Senat

Actul normativ mai stabilește că notificarea se transmite prin mijloace electronice, inclusiv prin e-mail sau SMS. Sursa foto: Getty Images

Senatul a adoptat, miercuri, în plen, o propunere legislativă care instituie obligația pentru autoritățile și instituțiile publice de a notifica contribuabilii să își reînnoiască actele administrative cu durată de valabilitate limitată cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea acestora, potrivit Agerpres.

Au fost înregistrate 93 de voturi „pentru” și o abținere.

„Măsura urmărește nu doar îmbunătățirea gradului de conformare, ci și o schimbare de mentalitate în relația dintre administrația publică și cetățean. Trimiterea unui mesaj informativ trebuie privită ca o formă de respect instituțional față de contribuabil'', se arată în expunerea de motive a propunerii legislative, inițiată de senatori de la USR.

Proiectul, amendat de Senat, stipulează că ''autoritățile administrației publice centrale și locale și instituțiile publice (...) care emit sau eliberează acte administrative individuale, permise, autorizații, certificate, licențe sau alte documente administrative individuale, având o durată de valabilitate determinată, au obligația de a asigura beneficiarilor sau titularilor acestora posibilitatea de a opta pentru primirea unei notificări, în sistem digitalizat, cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării”.

Cum se transmite notificarea

Actul normativ mai stabilește că notificarea se transmite prin mijloace electronice, inclusiv prin e-mail sau SMS.

„Mijlocul tehnic de aplicare a sistemului digitalizat se asigură prin intermediul unei platforme/aplicații informatice unice, dezvoltată, administrată și pusă la dispoziția autorităților administrației publice, instituțiilor publice, precum și celorlalte organisme și entități de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Opțiunea poate fi exprimată la momentul solicitării sau emiterii actului administrativ individual ori ulterior, pe durata valabilității acestuia și poate fi retrasă în orice moment”, prevede proiectul.

Lipsa notificării nu produce efecte asupra valabilității actului administrativ individual, nu suspendă aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege pentru exercitarea unei activități fără documente valabile și nu exonerează beneficiarul sau titularul de obligația de a urmări termenul de valabilitate al actului și de a îndeplini condițiile și formalitățile prevăzute de lege pentru prelungirea, reînnoirea sau emiterea unui nou act.

„Neimplementarea și neutilizarea, în termenul prevăzut de lege, a sistemului digitalizat necesar transmiterii notificărilor către beneficiarii sau titularii care și-au exprimat opțiunea constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei. Amenda se aplică autorității, instituției, organismului sau entității. În cazul autorităților administrației publice locale fără personalitate juridică, amenda se aplică unității sau subdiviziunii administrativ-teritoriale, iar în cazul celorlalte structuri fără personalitate juridică, persoanei juridice în cadrul căreia acestea funcționează. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către personalul Autorității pentru Digitalizarea României, împuternicit în acest scop prin decizie a președintelui acesteia”, se mai arată în proiectul de act normativ.

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2027, autoritățile administrației publice și instituțiile publice întreprind demersurile necesare pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții.