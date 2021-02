De ce se feresc românii, de fapt, de vaccinul AstraZeneca. Dr. Adrian Marinescu spulberă miturile care circulă pe piaţă

În schimb, medicii îi îndeamnă pe români să nu asculte miturile şi să aibă încredere în studiile de specialitate care arată o eficacitate a vaccinului de 80%, şi nu de 65% cum s-a spus iniţial.

"AstraZeneca, înainte de a primi autorizaţie, era aşteptat ca pâinea caldă pentru că era o variantă semiclasică. Acum discuţia e legată de eficacitate care e mai mică, dar nu ar trebui să ne facem probleme.

Pentru cei de peste 55 ani este mai puţin eficient, dar în rest nu trebuie să ne facem probleme, are acelaşi profil de siguranţă, astfel că lucrurile sunt foarte în regulă.

Sunt date noi în momentul de faţă care vorbesc de o eficacitate de peste 60%, undeva la 75%-80%.

Dr. Adrian Marinescu spulberă miturile despre vaccinul AstraZeneca

Ce înseamnă că eficacitatea este mai mică? Înseamnă că la 10 pacienţi, spre exemplu, numărul celor care nu vor răspunde prin producţia de anticorpi va fi mai mare în comparaţie cu varianta ARN mesager.

Dar nu ar trebui să ne facem probleme. Cam aşa stau lucrurile şi la vaccinarea antigripală.

În plus, dacă am merge numai pe variata de ARN mesager, nu am avea suficinete doze. Aşteptând mai mult timp, există două riscuri: să apară alte mutaţii şi trebuie să ne vaccinăm cât mai repede, ca să reducem circulaţia virusului. Cu cât aşteptăm mai mult, cu atât avem de pierdut", a explicat dr. Adrian Marinescu, joi, la Antena 3.

Autorităţile au anunţat că cei care se programează să se imunizeze cu acest vaccin găsec loc disponibil în doar 72 de ore.

Cum ne programăm mai repede la vaccinare

În plus, Comitetul Național de Coordonare a Activității privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) anunță că platforma pentru programare la vaccinare a fost actualizată. Astfel, înscrierile se pot face cu cel puțin 72 de ore înainte și pentru o perioadă de 20 de zile.

Conform acestora, în fiecare zi se deschide o perioadă de alte 20 de zile începând cu prima zi disponibilă pentru programarea la vaccinare.

"Exemplu: Pe 17 februarie, o persoană se poate programa începând cu data de 21 februarie (ora 08.00) și până în data de 12 martie (ora 20.00). Pe 18 februarie, o persoană se poate programa începând cu data de 22 februarie (ora 08.00) și până în data de 13 martie (ora 20.00)", au arătat reprezentanții CNCAV.

Doze AstraZeneca administrate: 26.239 din 15 februarie

Doze AstraZeneca primite de România: 174.000 + 163.000 joi, total: 337.000 de doze

Doze AstraZeneca administrate: 7%.

Vaccinarea cu serul de la AstraZeneca a început la noi luni, 15 februarie. Programările au început încă de miercuri, iar în primele ore s-au programat în medie 179 de persoane/minut.

Vaccinarea împotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca se face la grupa de vârstă 18 - 55 de ani, pentru persoanele eligibile din etapele I și II.

Programarea pentru vaccinul AstraZeneca a început pe 10 februarie și se realizează pentru o sesiune de 20 de zile, în perioada 15 februarie – 6 martie. Ulterior, în fiecare zi, vor fi alocate noi sloturi care vor permite programări pentru vaccinarea cu AstraZeneca, până la data de 11 aprilie.

Cine poate să facă vaccinul AstraZeneca

Vaccinul produs de AstraZeneca este cel de-al treilea vaccin împotriva COVID-19 autorizat de Comisia Europeană, după Pfizer BioNTech și Moderna.

Vaccinul AstraZeneca se adresează persoanelor care, potrivit Strategiei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, fac parte din Etapa a II-a, respectiv cele cu boli cronice și lucrătorii care desfășoară activități în domenii esențiale.

Modalitățile de programare la vaccinare sunt cele deja cunoscute, atât prin intermediul platformei electronice, medicul de familie/ curant, cât și prin call center, la numărul unic 021. 414.44.25 sau la numerele de suport destinate fiecărui județ în parte, disponibile pe platforma de informare: vaccinare-covid.gov.ro

Medicul spune că nu este foarte important să alegem vaccinul, pentru că cele trei seruri contra COVID care se găsesc acum în România au eficacitate similară, un profil de siguranţă bun, dovedit şi fără diferenţe, astfel că va conta ce vom avea disponibil.

ARN mesager nu are nicio legătură cu ADN

De asemenea, medicul poate aprecia ce este mai bun pentru fiecare dintre noi, pentru că unii oameni au deja un teren alergic sau un anumit istoric medical.

În ce priveşte vaccinurile contra COVID de la Pfizer şi Moderna, care sunt pe bază de ARN mesager, dr. Marinescu a asigurat că ARN nu are nicio legătură cu ADN, punând astfel punct conspiraţiilor care circulă pe internet.

Ce conţine, de fapt, vaccinul AstraZeneca

Cât despre vaccinul de la AstraZeneca, despre care se auzea că este produs pe varianta "clasică", specialistul neagă acest lucru şi explică.

"Se spunea că este clasic, dar nu e clasic. Este şi acolo un virus viral, practic e un vector adaptat şi nu are nicio legătură cu tehnica pe care o ştim noi ca fiind clasică.

Nici acolo nu sunt diferenţe semnificative, tot de mesaj e vorba. Practic, organismul va da un răspuns imun şi va produce anticorpi pentru a lupta cu virusul, indiferent de fiecare tip de vaccin", susţine Marinescu.

Reprezentantul României la OMS a declarat că ar opta pentru AstraZeneca, pe care-l consideră un vaccin suficient pentru o persoană ca el, care a trecut deja prin infectarea cu coronavirus, potrivit digi24.ro.

"Aș alege vaccinul AstraZeneca, deși momentan nu mă încadrez în categoria de vârstă recomandată în România, sub 55 de ani, dar cred că acest lucru se poate schimba până în martie, atunci când mă voi vaccina eu.

Chiar dacă are o eficacitate mai mică decât celelalte două, cel puțin așa arată primele studii, cred că este un vaccin suficient pentru cineva care a trecut deja prin boală.

Eu am fost deja infectat cu coronavirus. Există studii care arată că la persoanele care au trecut prin boală într-un interval de trei până la șase luni s-ar putea să fie suficientă o singură doză, dar încă nu avem o certitudine în acest sens", a spus Alexandru Rafila.

