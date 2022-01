Dieta săptămânii, cu Lygia Alexandrescu. Dieta rapidă de slăbire 2022

Pierderea unor kilograme inestetice, ameliorarea celulitei, eliminarea senzatiei de balonare si imbunatatirea aspectului pielii sunt doar cateva beneficii pe care le aduce un program alimentar bogat in nutrienti si sarac in calorii.

1. Micul dejun este obligatoriu– consumarea zilnica a unui mic dejun copios este esentiala pentru furnizarea energiei necesara organismului inca de dimineata si pentru prevenirea aparitiei poftei de dulce.

2. Cantitatea de alimente ingerate conteaza! Alimentele consumate trebuie contabilizate atat cantitativ, cat si calitativ si de multe ori, pentru rezultate notabile, cel mai indicat este sa se noteze pentru 2-3 zile tot ce se ingereaza si mai ales la ce ora.

3. Hidratare corecta – Pentru controlul greutatii si pentru mentinerea starii de sanatate se recomanda un aport mediu de apa de 40 ml/kg corp/24 h.

4. Alegerea fructelor in locul sucurilor de fructe – si asta pentru ca fructele sunt bogate in fibre si nu doar in calorii, asa cum sunt sucurile.

5. Atentie la etichetele produselor – Descrierea nutritionala de pe ambalajul produsului este importanat atunci cand suntem in perioada de mentinere. O atentie speciala trebuie acordata continutului de grasimi saturate si sodiu.

6. Consumul moderat al alimentelor preferate – Eliminarea completa a unor alimente care toata viata ne-au facut placere nu face decat sa stimuleze pofta fata de aceste alimente si sa produca un sentiment de frustrare. De aceea, ocazional si in cantitati moderate, aceste alimente se pot consuma.

7. Atentie la consumul exclusiv de salata – poate fi o mare capcana deoarece in compozitia salatelor exista sosuri, branza, crutoane si toate sunt aducatoare de calorii.

8. Mancatul in oras – a devenit si la noi o practica folosita de persoanele foarte ocupate; trebuie inteles ca modul de preparare dar si ingredientele folosite in bucatariile restaurantelor nu imbraca cele mai dietetice forme. Atentie si la cantitati si la desert!

9. Miscarea – este importanta pentru a imbunatati forma fizica si psihica, tonusul muscular, gradul de elasticitate a pielii, functiile sistemului cardiovascular si starea generala de sanatate.