Fundația Mereu Aproape a cumpărat ultimele trei echipamente medicale cu susținerea partenerului TOPGEL și a terminat dotarea cu aparatură medicală performantă a Centrului complet de recuperare post-Covid de la Runcu

Autoritățile din sănătate au subliniat nevoia creării mai multor astfel de centre în contextul în care numărul pacienților care necesită îngrijire post-Covid este în creștere în România, în timp ce la nivel mondial recuperarea post-Covid a devenit o preocupare importantă pentru sistemele de sănătate.

Tratarea pacienților de către echipa medicală multidisciplinară de la Spitalul de Pneumoftiziologie de la Runcu este posibilă cu ajutorul celor peste 60 de aparate și dispozitive medicale moderne folosite în desfășurarea terapiilor în condiții și cu rezultate bune. Ultimele trei echipamente medicale au fost achiziționate cu sprijinul companiei TOPGEL, care susține proiectul cu 20.000 de euro. Din această sumă, au fost cumpărate trei aparate vitale pentru monitorizarea și tratarea pacienților cu afecțiuni respiratorii și cardio-pulmonare. Până în prezent, valoarea investiției făcute în acest proiect de Fundația Mereu Aproape este de 163.850 de euro.

"Când am răspuns solicitării Fundației Mereu Aproape, am știut că este vorba despre un proiect de amploare, iar acum, când centrul complet de recuperare post-Covid dezvoltat la Spitalul din Runcu funcționează la capacitate maximă, suntem recunoscători că am putut să oferim și noi, la rândul nostru, ceva înapoi comunității din care facem parte de 28 de ani. Am ajutat la dotarea cu aparatură care sprijină activitatea medicală și suntem mândri că astfel contribuim la recuperarea pacienților din întreaga țară. Ne bucuram că am putut redirecționa o parte din aprecierea și susținerea publicului nostru către cadrele medicale care își dedică viața în scopul tratării pacienților", a spus Bianca Popa, Director de Marketing TOPGEL.