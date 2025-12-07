„Nu alegem când murim, dar putem alege cum trăim”. Ghid pentru longevitate: care sunt cei cinci piloni pentru o viață lungă

Pentru a ne crea un plan personalizat de longevitate, este important să înțelegem ce contează pentru fiecare dintre noi în ceea ce privește sănătatea și starea de bine. Foto: Profimedia Images

Cercetările arată că ceea ce mănâncăm, modul în care ne mișcăm corpurile și oamenii cu care avem relații sociale sunt factori importanți pentru longevitate. Un rol major în cât de mult trăim și mai ales în ceea ce privește calitatea vieții îl joacă și genetica, dar și...norocul. Internetul abundă de sfaturi despre menținerea sau îmbunătățirea sănătății, în mod special pe rețelele sociale, și de multe ori nu știm pe care să le urmăm. Doctorul Petter Attia, care a studiat medicina longevității, a alcătuit un ghid în cinci pași de urmat de cei care vor să trăiască cât mai mult și cât mai bine, potrivit CNBC.

Dr. Petter Attia, medic și cercetător care studiază medicina longevității, a explicat modul în care fiecare dintre noi ne putem crea propriul „set de instrumente pentru longevitate”.

„Nu alegem când sau cum murim. Dar putem alege cum să trăim”, spune Attia în primul episod al cursului său MasterClass intitulat „Știința pentru o viață mai lungă și mai bună”.

Pentru a ne crea un plan personalizat de longevitate, este important să înțelegem ce contează pentru fiecare dintre noi în ceea ce privește sănătatea și starea de bine, a spus Attia. Sfatul său este să notăm 10 lucruri specifice care vor conta cel mai mult în ultimii 10 ani din viețile noastre. Attia se referă la această listă ca fiind „decatlonul centenarului”.

Câteva exemple de lucruri care ar putea apărea pe această listă includ a locui independent, a urca scările fără ajutor, a te juca cu nepoții sau chiar a schia pe un munte, a spus el.

Această listă ne va ajuta să stabilim obiectivele către care să lucrăm. După aceea, ne putem modela obiceiurile zilnice pentru a ne crește șansele de a le atinge, a explicat el.

Attia mai spune că există cinci piloni pe care ar trebui să ne concentrăm cu toții dacă vrem să ne creștem șansele nu doar de a trăi mai mult, ci și de a ne bucura cu adevărat de ultimii ani ai vieții noastre. Iată cei din piloni ai longevității:

Sport: dezvoltă o rutină care să includă exerciții cardio, antrenamente de forță și îmbunătățirea echilibrului;

dezvoltă o rutină care să includă exerciții cardio, antrenamente de forță și îmbunătățirea echilibrului; Nutriție: prioritizează un aport adecvat de calorii zilnic, fără a mânca în exces sau prea puțin, a spus Attia. De asemenea, consumă o cantitate suficientă de proteine și asigură-te că obții suficiente vitamine și minerale din alimentele pe care le consumi;

prioritizează un aport adecvat de calorii zilnic, fără a mânca în exces sau prea puțin, a spus Attia. De asemenea, consumă o cantitate suficientă de proteine și asigură-te că obții suficiente vitamine și minerale din alimentele pe care le consumi; Somn: practică o igienă bună a somnului prin trezirea la aceeași oră în fiecare zi, țintind aproximativ opt ore de somn pe noapte și având o rutină de relaxare înainte de culcare, care să nu includă privitul la telefon;

practică o igienă bună a somnului prin trezirea la aceeași oră în fiecare zi, țintind aproximativ opt ore de somn pe noapte și având o rutină de relaxare înainte de culcare, care să nu includă privitul la telefon; Suplimente: întreabă-te care sunt beneficiile suplimentelor pe care le iei în prezent și stabilește dacă poți măsura cu adevărat aceste beneficii. Vorbește întotdeauna cu medicul tău înainte de a adăuga suplimente noi în rutina ta;

întreabă-te care sunt beneficiile suplimentelor pe care le iei în prezent și stabilește dacă poți măsura cu adevărat aceste beneficii. Vorbește întotdeauna cu medicul tău înainte de a adăuga suplimente noi în rutina ta; Sănătate emoțională: „Viața fără sănătate emoțională nu este cu adevărat împlinitoare”, a spus Attia. Contestă-ți criticul interior prin înregistrarea unor mesaje vocale sau prin jurnal atunci când ești prea aspru cu tine; vorbește sau scrie ca și cum ai vorbi cu un prieten care a făcut același lucru care te-a supărat la tine;

Prioritizarea acestor elemente fundamentale poate duce la rezultate sănătoase, indiferent de ce se află pe lista fiecăruia, a spus el. „Moartea este inevitabilă”, a adăugat Attia. „Dar ceea ce nu cred că este inevitabil este să ne petrecem ultimul deceniu al vieții într-o stare de declin atât de accentuată încât să nu ne putem bucura de activitățile pe care le iubim și de a fi alături de oamenii pe care îi iubim.”