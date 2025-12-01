OMS laudă medicamentele pentru slăbit ca Mounjaro și Ozempic și cere ieftinerea lor: „Sunt un punct de cotitură în tratarea obezității”

Numărul persoanelor considerate obeze este prognozat să se dubleze, de la 1 miliard la 2 miliarde până în 2030. Foto: Profimedia Images

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) laudă eficiența unor medicamente pentru slăbit precum Mounjaro în combaterea obezității în creștere la nivel mondial și cere ieftinirea lor ca să fie accesibile cât mai multor oameni. OMS susține că toți adulții care sunt eligibili pot folosi astfel de tratamente, dar atrage atenția că sunt contraindicate femeilor însărcinate, relatează The Guardian. Deși spun că aceste medicamente reprezintă „un punct de cotitură” în tratarea obezității, experții OMS atrag atenția că fără mâncare sănătoasă, sport și consiliere privind stilul de viață, studiile arată că odată oprite injecțiile, pacienții se vor îngrășa la loc.

Medicamentele pentru slăbit, precum Mounjaro, au un potențial uriaș în combaterea obezității în creștere la nivel global, care va afecta două miliarde de oameni până în 2030, a anunțat Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Eficiența lor dovedită în a ajuta oamenii să piardă în greutate înseamnă că aceste medicamente reprezintă „un nou capitol” în modul în care serviciile de sănătate pot trata obezitatea și bolile grave pe care aceasta le provoacă, a adăugat OMS.

Apel OMS pentru a face ieftinirea injecțiilor pentru slăbit

În declarația sa, organizația a îndemnat țările să facă tot posibilul pentru a se asigura că persoanele care ar beneficia de terapiile pe bază de peptidă-1 asemănătoare glucagonului (GLP-1) pot avea acces la ele.

Totuși, deși adulții eligibili ar trebui, în general, să le primească, femeile însărcinate nu ar trebui să le utilizeze, atrage atenția OMS.

De asemenea, a avertizat că firmele farmaceutice vor trebui să reducă prețurile pentru Mounjaro, Ozempic și alte medicamente similare și să extindă masiv producția pentru a evita ca oamenii din țările mai sărace să fie privați de acces.

„Deși medicamentele, singure, nu vor rezolva această criză globală de sănătate, terapiile GLP-1 pot ajuta milioane de oameni să depășească obezitatea și să reducă riscurile asociate acesteia”, a declarat dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS.

OMS și-a prezentat poziția cu privire la aceste medicamente pentru prima dată într-o „comunicare specială” adresată profesioniștilor din domeniul sănătății.

„Terapiile GLP-1 reprezintă mai mult decât un progres științific. Ele marchează un nou capitol în schimbarea treptată a modului în care societatea abordează obezitatea: de la o ‘problemă de stil de viață’ la o boală cronică complexă, prevenibilă și tratabilă”, se arată în declarația publicată în Journal of the American Medical Association.

„Terapiile GLP-1 … au devenit o inovație importantă în abordarea provocării globale a obezității. Apariția acestor medicamente reprezintă un punct de cotitură în tratamentul obezității, al complicațiilor ei și al comorbidităților asociate”, scrie în declarația citată.

Doar 10% dintre cei care au nevoie au acces la aceste medicamente

Cu toate acestea, limitele actuale ale capacității globale de producție înseamnă că, în prezent, cel mult aproximativ 100 de milioane de oameni ar putea primi aceste medicamente, adică doar 10% dintre cei 1 miliard care ar putea beneficia, se adaugă în comunicat.

Numărul persoanelor considerate obeze (au un indice de masă corporală de 30 sau mai mult) este prognozat să se dubleze, de la 1 miliard la 2 miliarde până în 2030, iar costurile globale generate de această problemă de sănătate publică vor atinge 3 trilioane de dolari până la aceeași dată, avertizează OMS.

Companiile farmaceutice ar trebui să ia în considerare „prețurile diferențiate”, adică prețuri mai mici pentru țările mai sărace, pentru ca aceste medicamente să ajungă la câți mai mulți oameni, a mai spus OMS.

Declarația OMS a fost redactată de trei medici de renume: Francesca Celletti, Luz De Regil și Jeremy Farrar, director adjunct pentru promovarea sănătății și prevenirea și controlul bolilor, anterior cercetător-șef al OMS și fost director al institutului științific Wellcome din Londra.

Organizația a subliniat că aceste medicamente, de unele singure, nu sunt suficiente pentru a inversa obezitatea și că persoanele care le utilizează ar trebui, de asemenea, să mănânce mai sănătos, să facă mai multă mișcare și să beneficieze de consiliere privind stilul lor de viață.

Injecțiile pentru slăbit trebuie însoțite de schimbarea stilului de viață

OMS recunoaște dovezile tot mai numeroase că GLP-1-urile pot reduce riscul unei game de afecțiuni grave și potențial fatale, inclusiv atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale, diabet de tip 2, hipertensiune, colesterol ridicat, apnee în somn și boli renale și arteriale.

Trei „bariere majore” trebuie depășite pentru a garanta că toți cei care ar avea de câștigat de pe urma GLP-1-urilor pot avea acces la ele:

lipsa capacității de producție, disponibilitatea și accesibilitatea;

pregătirea sistemelor de sănătate pentru a le furniza;

accesul universal la servicii medicale;

„Medicamentele pentru slăbit au un rol important, dar nu reprezintă o soluție miraculoasă”, a declarat Katherine Jenner, directoarea executivă a Obesity Health Alliance, o coaliție de peste 50 de organizații medicale, de sănătate și pentru copii din Marea Britanie.

Aceste medicamente puternice pot ajuta persoanele cu obezitate cronică, dar nu sunt potrivite pentru toată lumea și trebuie însoțite de sprijin comprehensiv pentru a fi utilizate în siguranță și eficient, mai spun experții OMS.

„Dovezile arată că majoritatea oamenilor recâștigă greutatea după ce încetează să mai ia aceste medicamente, iar noi nu putem da medicamente la două treimi din populație la nesfârșit”, a adăugat Jenner.