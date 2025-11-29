Ce se întâmplă când renunți la injecțiile Mounjaro. Medicii trag un semnal de alarmă

2 minute de citit Publicat la 12:00 29 Noi 2025 Modificat la 12:00 29 Noi 2025

La un an după oprirea tratamentului, 82% dintre participanții la studiu au recăpătat cel puțin 25% din kilogramele pierdute. Foto: Getty Images

Un studiu recent a demonstrat că oprirea tratamentului cu Mounjaro nu duce doar la creșterea în greutate, ci și la inversarea altor efecte pozitive asupra sănătății, scrie The Guardian.

Mounjaro, care conține substanța activă tirzepatidă, reprezintă un tratament extrem de popular în ultima vreme pentru pierderea în greutate. Potrivit studiilor, pacienții pot slăbi, în medie, 20% din greutatea corporală după 72 de săptămâni de administrare.

Cercetări anterioare demonstrau că întreruperea tratamentului duce la recâștigarea kilogramelor pierdute. Însă acum, specialiștii care analizează datele dintr-un studiu clinic numit Surmount-4, afirmă că și celelalte beneficii, precum scăderea tensiunii arteriale și reducerea nivelului de colesterol „rău”, dispar odată cu încetarea injecțiilor.

Naveed Sattar, profesor de medicină cardiometabolică la Universitatea din Glasgow, care nu a făcut parte din echipa actuală dar a fost implicat în cercetări anterioare pe această temă, spune că se aștepta la aceste rezultate: „Excesul de greutate este un factor cunoscut care determină creșterea tensiunii și afectarea controlului glicemiei”, a explicat el.

„Când greutatea pierdută prin intervenții terapeutice este recâștigată, acești factori de risc cardiometabolici revin, de obicei, în funcție de rapiditatea și amploarea revenirii la greutatea inițială. Menținerea pe termen lung a unei greutăți sănătoase rămâne o provocare majoră, dar există speranța apariției unor strategii noi, mai accesibile, care să ajute la păstrarea rezultatelor”, a adăugat el.

Cercetătorii, printre care și specialiști de la compania care produce Mounjaro, Eli Lilly, au publicat rezultatele în revista Jama Internal Medicine. Ei au analizat datele din Surmount-4, un studiu ce a inclus persoane cu obezitate sau supraponderale, care aveau cel puțin o afecțiune legată de greutate.

Toți participanții au primit tirzepatidă timp de 36 de săptămâni, alături de recomandări privind dieta și exercițiile. Ulterior, au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri egale: unul a continuat tratamentul încă 52 de săptămâni, iar celălalt a primit placebo. Nici participanții, nici cercetătorii nu știau cine urma care tratament.

Analiza s-a concentrat pe 308 persoane care slăbiseră cel puțin 10% din greutate în primele 36 de săptămâni, dar care au trecut apoi pe placebo. La un an după oprirea tratamentului, 82% dintre ei recăpătaseră cel puțin 25% din kilogramele pierdute.

Potrivit cercetătorilor, pe măsură ce greutatea revenea, se inversau și îmbunătățirile privind circumferința taliei, nivelul colesterolului „rău”, tensiunea arterială și glicemia. „Per ansamblu, în săptămâna 88, participanții care recăpătaseră 75% sau mai mult din greutatea pierdută ajunseseră din nou la valorile inițiale ale parametrilor cardiometabolici”, arată echipa. Aceștia au menționat însă că cei care au recâștigat maximum 50% din greutate încă aveau valori mai bune față de începutul studiului.

Autorii spun că rezultatele „subliniază importanța menținerii pe termen lung a pierderii în greutate, prin schimbări de stil de viață și medicație, pentru a păstra beneficiile cardiometabolice și calitatea vieții”.

„După oprirea medicației, oamenii revin la comportamentele anterioare și recâștigă kilogramele pierdute. Iar odată cu acestea, dispar și beneficiile pentru inimă”, a spus și Jane Ogden, profesor emerit la Universitatea din Surrey.