Imagini exclusive din secţia ATI Botoşani. Pacient: "Boala este foarte grea. Vreau să mă salveze şi pe mine"

Liniştea de la terapie intensivă este întreruptă, din când în când, doar de sunetul aparatelor. Valul trei al pandemiei şi-a arătat deja colţii nemiloşi. De mai bine de două săptămâni în secţia de terapie intensivă de la spitalul din Botoşani nu există niciun loc liber.

"Am simţit că nu mai am aer, o stare de oboseală şi am ajuns aici. E foarte grea boala asta. Nu am crezut, dar acum m-am convins, este foarte grea. Vreau să mă salveze şi pe mine", spune în lacrimi un pacient de la ATI.

"Este foarte multă suferinţă. La noi ajung pacienţii cu un grad de afectare foarte mare", spune un medic.

Lupta anti-COVID este cruntă pentru bolnavii în stare critică

"Sunt în spital de nouă zile, cu o respiraţie foarte grea, aşa am avut barometru. Majoritatea îşi spun semnul întrebării, dar dacă nu ajungi la spital, nu ai nicio şansă", spune o pacientă de la ATI.

Medicii fac eforturi supraomoneşti pentru pacienţii pentru care spitalul a devenit acasă

"Mai sunt multe familii plecate în afara ţării şi vă daţi seama, este foarte greu.", spune o seistentă.

Între pacienţii COVID internaţi în saloane şi cei din terapie intensivă linia este foarte subţire. Oricând, boala poate să joace feste. Virusul este imprevizibil şi, în ciuda tratamentului poate afecta şi cei mai sănătoşi plămâni. Aşa că spun medicii în unele cazuri depinde doar de organismul pacienţolor să răzbească în lupta cu boala.

În timp ce unii au ieşit victorioşi şi au plecat acasă pe picioarele lor, pentru alţii medicii nu au mai avut ce să facă. Este cumplit dar salvatorii sunt conştinţi că boala trebuie să îşi ia tributul.

Medic: "Noi ne dăm interesul, punem suflet"

"Noi ne dăm interesul. Când pleacă suntem cei mai bucurpşi, iar când se întâmplă nenorocirile care se întâmplă punem suflet. Noi credem că fiacre trebuie să aibe o şansă să plece", spune un medic.

De la începutul pandemiei, în secţia de terapie intensivă a Spitalului de Urgenţă Botoşani au fost internaţi 526 de pacienţi. Dintre ei doar 180 au supravieţuit.

Atenţie, urmează imagini cu impact emoţional!

