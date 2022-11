Cum să posteşti fără să te îngraşi. Lygia Alexandrescu: "Aşa creşte apetitul alimentar"

A inceput postul Craciunlui, retete vegetariene exista din belsug, insa mai exista si teama de ingrasare in post. Sunt cateva cauze obiective care pot conduce la ingrasare in perioada de post.

Combinatiile alimentare incorecte -Exista cateva reguli care privesc combinatiile alimentare. Principalul gand pe care trebuie sa-l avem atunci cand mancam, este cat de benefic ne e acel aliment sau acea combinatie alimentara. Teoria combinatiilor alimentare a lui W. Hay se bazeaza pe ipoteza ca absorbtia necorespunzatoare a alimentelor cauzeaza degenerarea tesuturilor si de aceea combinarea alimentelor este cheia unui metabolism perfect. Nu este suficient sa furnizam corpului elementele necesare, ci mai important este ca ele sa fie utilizate de organism. Este foarte posibil sa te hranesti corect, insa organismul sa nu beneficieze de acesti nutrienti tocmai datorita interferentei alimentelor incompatibile la aceeasi masa. Astfel apar: digestia alterata, balonarea, constipatia si nu in ultimul rand aparitia kilogramelor nedorite si a celulitei.

2. Lipsa activitatii fizice regulate – aceasta este esentiala pentru ca ele cresc ritmul metabolic si ajuta la declansarea procesului de lipoliza.

3. Aportul insuficient de apa – apa trebuie consumata in cantitate suficienta (35 ml / kg corp / zi) pentru o buna digestie, pentru o hidratare completa si mai ales pentru eliminarea cat mai completa a deseurilor din organism.

4. Stresul excesiv – determina formarea de substante toxice in sange, ceea ce se traduce la nivel comportamental in oboseala, agitatie sau nervozitate. Stresul perturba functia digestiva, ceea ce rezulta fiind cresterea ponderala.

5. Lipsa somului de calitate si a orelor de somn suficiente pentru refacere. Insuficienta somnului poate diminua efectele unei stil de viata/alimentatie echilibrat, pentru ca epuizarea care va rezulta, va creste apetitul alimentar si va scadea capacitatea de efort a organismului.

6. Excesul de sodiu din alimentatie - dietele bogate in sare afecteaza si presiunea sangelui, care la randul ei este asociata cu supraponderalitatea. Acest lucru se explica prin faptul ca alimentele bogate in sare sunt si foarte incarcate caloric, au un continut mnim de fibre si sunt foarte procesate.

O problema care se ridica este cea a suficientei nutrientilor esentiali pe care ii furnizam organismului, avand in vedere ca alimentele de tipul carnii, oualelor sau lactatelor, se exclud din dieta. In mod cert dieta exclusiv vegetariana trebuie bine gandita si planificata , pentru a nu produce dezechilibre la nivelul intregului organism.

Vitamina D nu se gaseste in alimentele vegetariene, dar organismul o poate sintetiza prin expunere la soare. Expunerea la soare pe timpul iernii este practic inexistenta si de aceea suplimentarea personalizata cu vitamina D este necesara.

Vitamina B12 este continuta in cantitati limitate in alimentele de provenienta vegetala: drojdie de bere, cereale integrale, soia. Asadar, suplimentele de vitamina B12 se vor administra numai la recomandarea medicului.

Calciul este mineralul necesar unui sistem osos echilibrat se gaseste in cantitati suficiente in: legume proaspete cu frunze verzi (salata verde), seminte de susan, soia, smochine, broccoli, nuci si seminte. Zincul este furnizat de alimentele vegetariene, chiar in cantitate mai mare decat cea recomandata zilnic. Se gaseste in cereale neprelucrate, legume proaspete si nuci. Fasolea uscata si legumele verzi sunt principalele surse de fier din hrana vegetariana. Absorbtia fierului este favorizata de prezenta vitaminei C si deci consumul alimentelor bogate in vitamina C, alaturi de cele bogate in fier este mai mult decat recomandat. Alte surse de fier sunt: lintea, ciupercile, sfecla rosie, varza rosie mazarea, prunele, smochinele si strugurii negri

In afara de faptul ca poate acoperi fara probleme necesitatile nutritive ale organismului, dieta de post are o serie de beneficii: normalizeaza presiunea sangelui si nivelul colesterolului, curata arterele si aspectul dermal, da energie si vitalite, digestie usoara, memorie buna si capacitate de concentrare crescuta.