Scandal cu diploma de Bacalaureat a lui Cumpănașu. Ministrul Culturii: Nu am făcut vreo verificare în mandatul pe care l-am avut la Educație

Foto: Captură Antena 3

În spațiul public a apărut recent informația că Alexandru Cumpănaşu, candidat la alegerile prezidenţiale, nu ar fi avut nici măcar diplomă de Bacalaureat. Daniel Breaz a avut o primă reacție în acest caz. Ministrul Culturii a susțint că nu a făcut nicio declarație și nu a existat vreo verificare în acest sens în mandatul de interimat pe care l-a avut la ministerul Educației.

”Nu am făcut vreo verificare pe mandatul de la Educație. Nu mi-a cerut nimeni. În cele 45 de zile cât am fost interimar la Educație nu mi-a cerut nimeni nimic. Eu nu am dat nicio declarație așa cum am văzut și eu și am părut și eu foarte mirat. Nici pe departe nu am declarat așa ceva. Și nici nu am ieșit în presă să am vreun punct de vedere sau să facem vreo verificare în cele 45 de zile cât am susținut interimatul”, a spus Daniel Breaz.