Scandal în Parlament din cauza uniformelor școlare. Daniel Zamfir: „Putem «bullyingi» legea, dar nu cred că este cazul”

Elevii ar putea reveni la uniforma obligatorie în școli. Colaj foto: Captură Antena 3 CNN / Getty Images

A fost scandal în Comisia de învățământ pe tema uniformelor școlare. Reprezentanții elevilor spun că uniformele nu sunt o prioritate, în condițiile în care sistemul de educație se confruntă cu probleme mult mai grave. În replică, inițiatorii proiectului susțin că uniformele pot contribui la o ținută decentă în școli. Dezbaterile vor continua, iar un posibil vot ar putea avea loc săptămâna viitoare. Senatorul PSD Daniel Zamfir, inițiatorul legii, a spus că „în momentul în care vrem să «bullyingim» o lege, o putem «bullyingi», dar nu cred că este cazul”.

Marți, în Comisia de învățămând, a fost scandal pe tema uniformelor. Inițiatorul PSD al legii, Daniel Zamfir, a spus că în școlile în care acestea sunt obligatorii, „elevii sunt mândrii” și „o poartă cu mândrie”.

Bogdan Gogan, secretarul executiv al CNE, a spus că uniformele nu vor reduce violența și bullying-ul, subliniind că „la cum arată educația, cred ar trebui să mai ținem și doliu pentru ea”.

Astfel, discuția din Comisie a fost următoarea:

Alexandru-Mihai Ghigiu, preşedintele Comisiei de învăţământ: „Nu mă aștept să fie o dezbatere la care să avem un consens la final”.

Bogdan Gogan, secretar executiv al CNE: „Noi am fost supărați, deoarece în activitatea noastră de reprezentanți, noi luăm act de toate problemele pe care sistemul de învățământ le are. Și le vedem, pentru că de luni până vineri împărțim același acoperiș cu profesorii și, de multe ori, și cu părinții când vin să vadă care este situația”.

Daniel Zamfir, inițiatorul legii: „În multe școli din Romania, unde este introdusă ținuta școlară, elevii sunt mândrii că aparțin acelei instituții de învățământ și o poartă cu mândrie”.

Szabó Ödön, vicepreședintele Comisiei de învățământ: „Vorbeați de bullying în această lege. Nu faceți bullying aici lângă mine. Măcar fiți corect, nu v-am întrerupt, e o chestiune de civilizație. Așa îi învățăm pe elevi. Cum ne purtăm noi așa se vor purta și ei”.

Bogdan Gogan: „Nu credem că uniformele, doar ele, vor reduce fenomene precum cazuri de violență sau bullying-ul. La cum arată educația în prezent, și direcția în care o luăm, cred ar trebui să mai ținem și doliu pentru ea”.

Szabó Ödön: „Citiți legea și după aceea țipați. Nu știți ce aveți în lege și comentați lângă mine?”.

Daniel Zamfir: „În momentul în care vrem să «bullyingim» o lege, o putem «bullyingi», dar nu cred că este cazul”.

Pe 21 septembrie, Senatul a adoptat, proiectul care prevede introducerea obligativităţii uniformelor şcolare în învăţământul preuniversitar. Ulterior, CNE a anunțat un protest cu haine negre față de lege, reprezentanții elevilor susținând că măsura nu va reduce diferențele sociale între elevi, iar soluția este una „comodă”.

De cealaltă parte, părinții sunt împărțiți: unii cred că este o lege utilă, alții nu o aprobă. Între timp, au apărut deja oferte cu prețuri cuprinse între 300 și 1.500 de lei pentru uniforme și unele școli insistă că acestea pot fi achiziționate doar de la furnizori „acreditați”.