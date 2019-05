Secretele utilizarii Daciei de catre Papa Francisc. Anunțul făcut de Radu Tudor

Într-o țară în care demnitarii umblă cel mai des cu mașini extrem de scumpe și cu o întreținere costisitoare, Papa Francisc a decis ca în vizita sa în Romania să utilizeze Dacia.

”Dacia Logan si Dacia Duster Papamobil au fost optiunile personale din partea Sanctitatii Sale.

In dialogul pregatitor pentru vizita, Papa Francisc a precizat ca pentru vizita sa de 3 zile in Romania doreste sa se deplaseze cu un autoturism produs in tara noastra.



In pregatirea vizitei in Romania, echipele comune de protectie au prezentat la Vatican sfantului parinte papamobilul acum 2 luni.

Sanctitatea Sa a vazut Dacia Duster, a urcat pe bancheta din spate, s-a declarat multumit si astfel a ramas decizia”, spune Radu Tudor pe blogul personal.

