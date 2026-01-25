Șeful Armatei: "Va fi dislocat, în România, un detașament de soldați americani dotați cu tancurile Abrams"

Tancurile Abrams se numără printre cele mai importante şi performante blindate din Armata americană. Sursa foto: GettyImages

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a declarat că NATO continuă să contribuie cu forțe pentru apărarea ţării noastre şi că "în perioada următoare urmează să fie dislocat în România un detașament de soldați americani dotați cu tancurile Abrams". "Alianța își va menține angajamentul privind contribuția cu forțe la apărarea țării în conformitate cu planurile regionale", a declarat Generalul Gheorghiță Vlad pentru TVR.

Conform şefului Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, "SUA au convenit să își mențină același nivel de contribuție cu forțe, ba mai mult să îmbunătățim calitatea si letalitatea forțelor dislocate în Romania".

"Chiar am discutat cu Comandantul Suprem Aliat pe timpul vizitei sale în România, cu generalul Grynkewich, alianța își va menține angajamentul privind contribuția cu forțe la apărarea țării în conformitate cu planurile regionale. (…) Sunt convins că sunteți interesați în special de poziția Statelor Unite.

SUA au convenit să își mențină același nivel de contribuție cu forțe, ba mai mult să îmbunătățim calitatea si letalitatea forțelor dislocate în Romania și cel mai bun exemplu este și cel pe care l-a dat și SACEUR în vizita din România: în perioada următoare urmează să fie dislocat în România un detașament de soldați americani dotați cu tancurile Abrahms”, a declarat Șeful Statului Major al Apărării pentru sursa amintită.

Tancurile Abrams la care face referire generalul Gheorghiță Vlad se numără printre cele mai importante blindate din Armata americană.

Generalul Gheorghiță Vlad: „Rusia e impredictibilă”

România trebuie să aibă populația pregătită „pentru crize”, dar și pentru „susținerea unui efort de război”, a declarat marți, șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și generalul Alexus „Grinch” Grynkewich, comandantul suprem al trupelor NATO în Europa.

„Rusia este impredictibilă. Nu am informații despre când va ataca Rusia. De aceea pregătim acest planuri, dar nu pot face o astfel de predicție în viitorul apropiat”, a spus șeful armatei române.