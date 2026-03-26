Simulare Bac 2026. Elevii susțin proba la limba și literatura maternă

Simularea examenului de bacalaureat continuă joi cu proba la limba şi literatura maternă, care este susținută doar de elevii care aparțin minorităţilor naţionale, potrivit Agerpres.



Luni s-a desfăşurat proba scrisă la limba şi literatura română, marţi a avut loc proba obligatorie a profilului, iar miercuri s-a susţinut proba la alegere a profilului şi specializării. conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC)



Rezultatele individuale vor fi comunicate în data de 3 aprilie.



Peste 60.500 de elevi au participat deja la simulările organizate la nivel local.



Probele încep la ora 9:00, moment în care subiectele sunt distribuite în sălile de examen. Accesul elevilor este permis până la ora 8:30. Timpul de lucru este de trei ore, calculate din momentul finalizării distribuirii subiectelor.



Simularea probelor scrise se organizează pentru disciplinele:

limba şi literatura română;

limba şi literatura maternă pentru elevii care au studiat într-o limbă a minorităţilor naţionale; matematică;

istorie;

fizică;

chimie;

biologie;

informatică;

geografie;

logică, argumentare şi comunicare;

psihologie;

economie;

sociologie;

filosofie;

Simularea Bacalaureatului are loc în contextul protestului declanşat de sindicatele din Educaţie, nemulţumite de măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” au îndemnat cadrele didactice să nu organizeze simulări și în zeci de licee examenele au fost boicotate.