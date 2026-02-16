Sindicaliștii Sanitas au anunțat în mod oficial Guvernul că vor intra în grevă generală. Pope: „Să se pregătească pentru ce e mai rău”

Colaj foto: Hepta / Captură Antena 3 CNN

Prim-vicepreședintele Federației Sanitas, Iulian Pope, a afirmat că Federația a notificat în mod oficial Guvernul cu privire la intenția declanșării grevei generale în sistemul de sănătate. „Guvernul are un termen de 10 zile pentru a ne invita la negocieri. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat până acum”, a spus Pope, luni, la Antena 3 CNN. Mai mult, el a transmis și un mesaj Guvernului: „Să se pregătească pentru ce e mai rău”.

„Am intrat în linie dreaptă. Astăzi am notificat Guvernul României cu intenția noastră de a declanșa grevă generală. Am dat drumul la strângerea de semnături în toate spitalele publice și în instituțiile de asistență socială din România și, într-adevăr, există acest risc. Am avut astăzi o întâlnire cu colegii noștri din țară. Există o presiune foarte mare din partea lucrătorilor din sistemul sanitar și din cel de asistență socială pentru toate formele de protest, inclusiv greve spontane la nivelul unităților.

Greva înseamnă întreruperea activității la locul de muncă. Aceasta este definiția. Noi suntem obligați prin lege să asigurăm urgențele pe toată perioada grevei, fie că vorbim de o grevă de două ore sau de grevă generală”, a spus Iulian Pope.

Mai mult, el subliniază că Guvernul trebuie „să se pregătească pentru ce e mai rău”.

„Guvernul are un termen de 10 zile pentru a ne invita la negocieri. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Sper să reușim să avem această întâlnire, pentru că este esențială în primul rând pentru pacienții noștri și pentru lucrători, deoarece ne expunem la o serie de riscuri prin organizarea acestei greve.

Da, este adevărat, de multă vreme nu s-a mai organizat o grevă. Să se pregătească pentru ce e mai rău. Odată porniți, colegii mei sunt foarte nemulțumiți de lipsa de personal, de sporuri și de plata gărzilor la nivelul anului 2018. Toate aceste lucruri vor fi puse pe tapet în ipoteza în care Guvernul nu înțelege să ne invite la negocieri și să excepteze sistemul sanitar și cel de asistență socială de la tăierea cu 10% a veniturilor”, a subliniat el.

Sindicaliștii de la Federația Solidaritatea sanitară au anunțat că vor intra în grevă generală dacă le vor fi tăiate salariile cu 10%. Aceștia avertizează că, deși salariile de bază nu ar urma să fie diminuate, tăierile s-ar putea face din sporuri și indemnizații, ceea ce ar afecta peste 216.000 de angajați din spitale și ar încălca prevederile contractului colectiv de muncă.

Într-un comunicat transmis marți, Federația „Solidaritatea Sanitară” avertizează că „greva este justificată suplimentar de seria amplă de pierderi salariale pe care le suferă angajații din sănătate încă de anul trecut, care riscă să-i ducă până la sfârșitul acestui an la o scădere a salariilor reale cu aproximativ 30%”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a declarat „100%” împotriva propunerilor de austeritate care vizează sistemul medical. Acesta și-a exprimat opoziția totală față de proiectul de ordonanță de urgență care prevede o reducere de 10% a veniturilor personalului din sănătate, invocând experiența sa directă din secțiile de Terapie Intensivă.