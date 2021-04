Situaţie dramatică în secţiile de Terapie Intensivă. Adrian Marinescu: ''Săptămânile care urmează vor fi mai grele''

Ca urmare, managerii încearcă să ia măsuri pentru a mări capacitatea de internare. Cadrele medicale se luptă şi pentru ca pacienţii care nu pot fi trataţi imediat să primească îngrijiri de specialitate chiar şi în ambulanţă.

Şi în unităţile de primiri urgenţe este supraaglomerat. Sute de pacienţi vin aici fie suspecţi de COVID, fie confirmaţi.

Medicii spun că sunt epuizaţi

''Sperăm să trecem peste valul 3, peste acest moment în care lucrurile nu arată foarte bine. Eu cred ca în 6-8 săptămâni, lucrurile o să înceapă să scadă'', a spus Mihai Drăguţescu, director medical Spitalul Colentina.

Cea mai grea luptă este pentru găsirea de locuri în spitale.

''De aproximativ 10 zile am organizat şi noi o zona pentru paturi COVID, ATI, 8 paturi COVID, care în momentul acesta sunt pline. Cadrele medicale sunt obosite, pentru că în toată această perioadă, de fapt noi în pandemie am avut un număr foarte mare de pacienţi. Anul trecut am tratat aproximativ 17.000 de pacienţi'', a spus Ovidiu Lupuşoru, manager Spitalul Colţea.

Managerii iau măsuri pentru a mări capacitatea la Terapia Intensivă, însă acest lucru vine cu un preţ uriaş de plătit.

Adrian Marinescu: ''Săptămânile care urmează vor fi mai grele''

''Trebuie să plecăm de la o realitate. În Bucureşti și în zonele din jur, este o situaţie intensă şi nu mă refer la ocurile de la Terapie Intensivă. Eu cred că săptămânile care urmează vor fi mai grele. Probabil că următoarea lună, şase săptămâni, va fi o perioadă complicată, cu multe cazuri, mai ales în zonele intense. Vorbim de oraşele mari, vorbim în primul rând de Capitală. Trebuie să găsim nişte soluţii'', a spus Adrian Marinescu, director medical Matei Balş.

''Fără discuţie va fi o provocare și va fi foarte greu să ducem lupta şi pentru ceilalți bolnavi cronici. Urgenţa în oncologie e puţin altfel. Este momentul optim în care trebuie administrat un tratament pentru a îi da respectivului pacient şansa la viaţă, de aceea va trebui să încercăm să evaluăm foarte bine pacienţii'', a spus Anca Coliță, Manager Spitalul Fundeni.

Situația este cu atât mai gravă cu cât tot mai mulți pacienţi ajung la spital când boala este deja într-o stare avansată. Medicilor nu le rămâne decât să spere ca în următoarele săptămâni numărul pacienţilor infectaţi să scadă.

