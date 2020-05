Adriana avea 19 ani și visa să fie studentă la Academia de Poliție. Visul i-a fost spulberat de un cumplit accident de mașină

Doar că un accident cumplit i-a spulberat nu doar dorinețele, ci și viața.

Adriana Gabriela Vîlcea s-a stins din viață joi-seara pe un drum din judeţul Olt, când mașina în care se afla și care era condusă de iubitul său s-a izbit de un cap de pod.

„Ce s-a întâmplat este o tragedie fără margini, nu puteam să-mi imaginez aşa ceva. Cu atât mai mult cu cât fata asta a suferit enorm pentru că nu şi-a cunoscut niciodată mama. Mama ei a decedat şi a au fost crescute, pentru că ea mai are o soră mai mare cu un an, au fost crescute doar de tată. Cu atât mai mult tragedia este nemărginită pentru tată. Mai are o soră vitregă, tot la noi la şcoală. Adrianei îi plăcea viaţa foarte mult. Era veselă, era jovială, era francă, o caracteriza dezinvoltura, ce avea de spus ea spunea. Încerca să-şi egaleze sora, tot timpul spunea că sora ei învaţă bine şi că nu poate să înţeleagă cum reuşeşte. În ultimul an se pregătea pentru examen, chiar mi-au spus doamnele profesoare, ea dădea la Română şi la Istorie, fiind la Ştiinţe Sociale, îi încheiaseră media 10. Se implica la ore, voia să obţină o notă mare pentru examen. Se pregătea pentru admitere la Poliţie, la Academie, din ce ştiu eu“, a povestit pentru Adevărul diriginta fetei, prof. Cristina Marin.