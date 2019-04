Catedrala Notre-Dame din Paris arde de ore întregi. Incendiul a fost stins parțial

Foto: Marc Rougier/ Facebook

Incendiul care a devastat Catedrala Notre-Dame din Paris este "sub control", au anunţat marţi dimineaţă pompierii capitalei franceze după mai multe ore de lupte cu flăcările, relatează AFP.



"Focul este complet sub control. A fost stins parţial, mai rămân câteva focare reziduale de stins", a explicat pentru AFP locotenent-colonelul Gabriel Plus, purtător de cuvânt al pompierilor din Paris.

