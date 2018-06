Ce a descoperit o echipă de experţi internaţionali despre Cazinoul din Constanța

Foto: Pixabay

Starea cazinoului din Constanţa, inclus pe lista celor mai periclitate şapte situri din Europa, este evaluată zilele acestea de experţi internaţionali ai organizaţiei Europa Nostra, în încercarea de a se crea premisele privind strategia de salvare a respectivului edificiu, monument UNESCO, a declarat sâmbătă, într-o conferinţă organizată la Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa, directorul Institutului Naţional al Patrimoniului, Ştefan Bâlici.



"Cazinoul din Constanţa se găseşte pe lista celor mai periclitate şapte monumente situri din Europa, '7 most endangered', e o listă şi un program lansat de Europa Nostra în parteneriat cu Institutul Băncii Europene de Investiţii, cu scopul de a atrage atenţia asupra acelor monumente periclitate şi cu scopul de a încerca să creeze condiţii favorabile pentru scoaterea din pericol a acelor monumente prin oferirea de soluţii tehnice şi prin crearea cadrului unor discuţii, dezbateri şi comunicări între părţi. (...) Lipsa de comunicare este printre cauzele situaţiei în care se găsesc monumentele noastre. (...) Zilele acestea se desfăşoară şi misiunea tehnică a Europa Nostra, împreună cu Institutul Băncii Europene de Investiţii, la Constanţa, pentru evaluarea stării în care se găseşte cazinoul şi identificarea surselor, problemelor şi încercarea de a crea premisele pentru rezolvarea lor", a afirmat reprezentantul INP.



Prezent la deschiderea conferinţei de la Constanţa a fost şi europarlamentarul Mircea Diaconu, vicepreşedinte al Comisiei pentru cultură din PE, iniţiatorul proiectului 2018 - Anul European al Patrimoniului Cultural.



"Am fost plăcut surprins în 2017 că de la comisie a venit un dosar că s-a acceptat deschiderea Anului European al Patrimoniului. (...) Ceea ce numim identitate naţională trebuie să existe, e bucuria ta de a fi cineva, (...) iar marii politicieni ai Europei au înţeles că acest an european al patrimoniului, care este la dispoziţia fiecărui stat, deciziile sunt ale statelor membre de a-şi arăta, etala şi a fi mândru de ceea ce numim identitatea naţională", a susţinut Diaconu, subliniind importanţa politicilor şi strategiilor ce trebuie adoptate pentru salvarea patrimoniului cultural.



Referitor la cazinoul de pe faleza municipiului Constanţa, europarlamentarul a atenţionat că monumentul riscă să se prăbuşească în Marea Neagră.



"Argumentul principal Art Nouveau e mai jos un pic, pe faleză, şi marele avantaj, deocamdată, al său este că înăuntru cresc porumbei şi pescăruşi, ceea ce e un lucru minunat, şi nişte copaci. Şi, posibil, dacă noi nu ne trezim la timp, el să se mute în mare, el cazinoul", a afirmat europarlamentarul.



Conferinţa "Conservarea şi reactivarea patrimoniului construit", eveniment corelat cu includerea cazinoului din Constanţa în programul Europa Nostra "7 Most Endangered" (7ME), se desfăşoară, sâmbătă, la Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa. Manifestarea, conform organizatorilor, reuneşte experţi internaţionali în domeniul conservării patrimoniului construit şi finanţărilor europene şi va aduce în atenţia publicului exemple de bune practici în care patrimoniul a redevenit o resursă identitară şi economică pentru comunitate, precum Muzeul şi atelierul lui Victor Horta din Bruxelles, Sinagoga din Subotica, precum şi alte exemple din Olanda şi România.



Evenimentul, dedicat patrimoniului cultural Art Nouveau, este organizat de Institutul Naţional al Patrimoniului, Primăria Constanţa şi Asociaţia ARCHÉ.