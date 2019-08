Ce a discutat unchiul Alexandrei Măceșanu cu șeful STS: Vina aparține lor! Nu au modificat legea

”Într-o mică măsură sunt mai lămurit și mai încrezător. Asta nu înseamnă că nu fac propria investigație. Am fost la DIICOT să cer audierea tuturor celor care au avut legătură cu rețeaua din 2012. Nu cred că în Caracal existau mai multe rețele care să fi făcut asta. Cred că e o mare legătură, de aceea am cerut și audierea lor.

Domnul procuror m-a asigurat că nu merge pe premisa unui lup singuratic. Procurorii nu merg pe aceasta premisă.

Eu cred că oamenii ăștia n-au de ales și vor să își salveze instituția. Eu voi continua să ajut această instituție. La STS m-am convins de faptul că dacă acel sistem Mobile Location era implementat, Alexandra era vie. Localizarea se face într-un perimetru de maxim 20 de metri pătrați. Asta în anumite condiții: dacă era android sau iOS.

Două ore am stat la ei și am pus întrebări. E destul de deschis actualul director interimar. Eu am înțeles următorul lucru: cei care au greșit pentru ceea ce nu s-a făcut în cazul Alexandrei, aparține celor care nu au modificat legea 34/2008, care presupunea oblibarea operatorului de telefonie mobilă să își actualizeze softurile. Practic, era o problemă de soft.”, a spus Cumpănașu.