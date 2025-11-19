CNAIR îi avertizează pe şoferi că emiterea rovinietei şi peajului poate fi îngreunată în noaptea de miercuri spre joi

Emiterea rovinietei şi peajului prin SIEGMCR poate fi îngreunată timp de 45 de minute în noaptea de miercuri spre joi, din cauza unor lucrări la sistem, a anunţat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), conform Agerpres.

"CNAIR informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi că, în intervalul 19.11.2025 (miercuri) ora 23:45 - 20.11.2025 (joi) ora 00:30, din cauza efectuării unor lucrări la infrastructura de comunicaţii din Centru de date care găzduieşte Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare şi Control al Rovinietei (SIEGMCR), emiterea rovinietelor şi a peajelor poate fi îngreunată", se arată în informarea CNAIR.

În acest context, reprezentanţii companiei de drumuri amintesc că rovinieta poate fi achiziţionată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

Rovinietele s-au scumpit la 1 septembrie

La data de 1 septembrie, preţul rovinietei pentru autoturisme aproape că s-a dublat. Rovinieta pe un an a ajuns la 50 de euro, de la 28, cât a fost înainte. Cea de o zi a crescut de la 2,5 euro la 3,5 euro, iar cea pe 30 de zile e mai scumpă cu mai bine de 4 euro.

Cât costă rovinieta pentru autoturisme: