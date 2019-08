El este poliţistul misterios care l-a convins pe Gheorghe Dincă să mărturisească cele două crime

Foto: captură Antena 3

Surse au declarat că poliţistul misterios care l-a convins pe Gheorghe Dincă să vorbească nu este însă din cadrul IPJ Olt, aşa cum a presupus avocatul Bogdan Alexandru, şi nici nu îl cheamă Marius Preda, aşa cum s-au lansat speculaţii în presă.

Există un poliţist cu numele Marius Preda la Poliţia Caracal, însă acesta nu a fost implicat nicicum în caz. Cel cu care a dorit să vorbească Gheorghe Dincă este poliţist judiciarist în Bucureşti, după cum ne-au declarat surse apropiate anchetei.

„Este un poliţist foarte bun de Judiciar, din Bucureşti, nicicum din Caracal sau de unde se mai speculează. Inculpatul a solicitat să discute cu dumnealui întrucât poliţistul are rude în zona respectivă şi inculpatul îl ştie din vedere, ştie că e poliţist bun şi are încredere în el. Inculpatul a susţinut că nu are încredere nici în avocat. Acest lucru (n.r. - discuţia cu inculpatul) s-a întâmplat în baza delegării procurorului de caz. (…) Poliţistul era, întâmplător, în zona respectivă, la rude, s-a făcut o delegare, s-a întâmplat totul într-un cadru formal. (…) Inculpatul a început să vorbească: să spună unde e telefonul mobil, unde e cartela, să spună ce a mai indicat el în dosar“, au declarat sursele Adevărul.