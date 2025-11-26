Experiment Antena 3 CNN: Cât de mult s-a scumpit viaţa românilor într-un an de zile. Pentru unele produse, preţurile sunt aproape duble

Cumpărăturile pentru care, anul trecut, plăteam 210 lei ne costă acum cu 30 de lei mai mult. Foto: Getty Images

Un experiment Antena 3 CNN arată că plătim mai mult pentru ouă, lapte, pâine, cafea sau ulei, iar lista e mai lungă. Pentru unele produse, preţurile sunt aproape duble în 2025 faţă de 2024. Cumpărăturile pentru care, anul trecut, plăteam 210 lei ne costă acum cu 30 de lei mai mult.

Unele dintre cele mai mari scumpiri sunt înregistrate chiar la produse alimentare. De exemplu, cafeaua ne costă cu aproape 25 de lei în plus, pentru acelaşi sortiment, cumpărat din acelaşi magazin. Ne costă mai ult şi ouăle, cu aproape 3,5 lei, ne referim la un cofraj de 20 de ouă. Plătim mai mult şi pentru lapte. Cel cu 3,5% grăsime s-a scumpit cu 2 lei.

Vedem creşteri de preţuri şi la produsele nealimentare, așa cum sunt detergenţii sau produsele de igienă. Luna trecută, a fost o inflaţie de 9,8%, conform INS. Se observă că scumpirile medii pot fi chiar şi mai mari de atât, iar efectele se văd în economie, prin scăderea consumului.

Facturi mai mari şi la utilităţi şi combustibili

De asemenea, facturile la gaze, la curent electric, dar şi preţurile carburanților pun presiune pe bugetul românilor în această iarnă. În lunile geroase, proprietarul unui apartament poate plăti la întreţinere şi 1.000 de lei. Un plin de motorină a ajuns să coste cu peste 20 de lei mai mult faţă de luna trecută. Presiunile din piaţă anunţă o iarnă extrem de costisitoare.

În această iarnă, energia îi costă scump pe români. Ultimele analize ale experţilor în energie arată faptul că românii plătesc cea mai scumpă energie electrică, raportată la puterea de cumpărare. Aceste statistici se văd şi în ceea ce priveşte facturile la energie electrică, de exemplu.

Înainte să fie eliminată plafonarea, astă-vară se plătea pentru o factură de 100kwh aproximativ 63 de lei. Acum, în funcţie de furnizor, se plăteşte dublu pentru acelaşi consum.