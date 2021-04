Fetiță româncă de 2 ani salvată de medicii italieni. „A stat închisă în spital de la naștere”

Drama familiei a început în cea de-a douăzecea lună de sarcină, când medicii au descoperit în timpul unei ecografii o malformație provocată de o gaură în diafragmă (n.r hernie diafragmatică) care a făcut în așa fel încât intestinul să pătrundă în toracele fătului și să împiedice dezvoltarea normală a plămânilor. Imediat după diagnostic părinţii Dariei au început să caute imediat ajutor la cei mai buni medici din România.

„Locuiam în România, am început să vizităm diverse spitale, am mers și în capitală, la București, ne-au spus că ceva se poate face. Dar ne-am gândit mai bine și, din moment ce soția mea lucrase în Italia, am venit aici pentru o evaluare. Am fost foarte mulțumiți la Torino și acum, cel puțin pentru o vreme, vom rămâne aici pentru că Daria are nevoie de îngrijiri”, a mai povestit tatăl fetiței.

Darian s-a născut cu probleme grave de sănătate

Mama Dariei a stat sub supravegherea unei echipe de medici italieni de la spitalul Sant’Anna, condusă de doctorul Andrea Sciarrone până când micuţa a venit pe lume. După naştere Daria a fost internată de urgență la secția de Reanimare Pediatrică a spitalului pentru copii Regina Margherita, care este condusă de doctorul Giorgio Ivani.

Ulterior, Daria a fost operată apoi de directorul secției de Chirurgie Pediatrică a spitalului, Fabrizio Gennari, pentru a rezolva problema herniei diafragmatice. Din păcate starea de sănătate a micuţei s-a agravat şi medicii au decis să o țină în secția de Reanimare până în luna martie a anului trecut, când a început și pandemia de Covid-19.

După primul an de viaţă Daria s-a infectat şi cu SARS-CoV-2

Potrivit părinților, problemele de sănătate ale fetiței au atins un punct critic, iar medicii au recomandat un transplant de ficat. Au trecut luni întregi până când a fost găsit un donator compatibil. Între timp, Daria care nu ieșise din spital deloc de la naștere, a fost infectată și cu COVID-19.

„Am trecut prin multe momente grele. Dar suntem optimiști din fire și suntem credincioși, ortodocși, așa că ne-am rugat mereu pentru ca totul să fie cât mai bine, să fie salvată. A fost o luptătoare, a făcut un miracol.

De multe ori ni s-a spus că fiica noastră nu va supraviețui, dar noi am continuat să sperăm mereu, chiar și în momentele cele mai grele", a mai spus tatăl lui Daria, presei locale citate de rotalianul.ro

Daria s-a născut de două ori

Din fericire, în luna noiembrie a anului trecut a fost găsit un donator compatibil. După operație Daria a fost internată din nou la Reanimare, în același spital, și ulterior a fost mutată la secția de Gastroenterologie a spitalul Regina Margherita.

Astfel, după o aproape doi ani plini de provocări, Daria va putea, în sfârșit, să vadă lumea înconjurătoare pentru prima dată în viața sa.

„O vom scoate la plimbare, prin parcuri. Daria nu a văzut niciodată nimic, ci mereu doar cele patru ziduri din spital. A fost greu pentru ea și la fel și pentru noi. În perioada aceasta, din cauza pandemiei, a trebuit să facem cu schimbul eu cu soția mea pentru a vizita-o.

Făceam testul cu tampon pentru a putea intra, iar timp de o săptămână puteam să merg eu, apoi în săptămâna următoare ea, dar puteam să stăm doar 2-3 ore pe zi. A fost foarte greu.

Suntem încrezători și ne simțim mai puternici după atâtea vicisitudini. După ce Daria se va simți mai bine, vrem să mai facem un copil. Mai greu de atât nu va putea fi…”, a conchis Adrian, tatăl micuței în interviul dat presei locale.

