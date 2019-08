Gabriel este stabilit în Marea Britanie, dar s-a întors recent în România, în Cluj. Într-o seară, a ieșit cu un prieten la o terasă, când a fost luat pe sus de polițiști: „«Te duci la solar, bulangiule? Eşti homosexual?» şi a continuat să dea în mine”

Gabriel este stabilit în Marea Britanie, dar s-a întors recent în România, în Cluj. Într-o seară, a ieșit cu un prieten la o terasă și a început să vorbească despre cazul din Caracal.

La o altă masă erau trei polițiști, care au venit la masa celor doi. În scurt timp, totul s-a transformat într-un scandal monstru.

„Eu şi amicul meu eram afară, în faţa restaurantului, şi am observat pe geamul deschis că erau trei poliţişti care mâncau acolo. I-am spus prietenului meu ceva de genul : «Ai văzut ce au făcut nenorociţii ăştia la Caracal?», moment în care unul dintre ei m-a auzit şi a ieşit afară, urmat imediat şi de ceilalţi. Foarte dur a venit şi mi-a cerut actele, însă fără să salute şi fără să se prezinte. Aveam buletinul în buzunar, dar m-am speriat, sincer, plus că nu se prezentase. I-am spus că nu am acte la mine şi i-am cerut să se prezinte, dar drept răspuns au sărit pe mine, m-au trântit, mi-au pus cătuşele, m-au băgat în maşină şi m-au dus la secţia de poliţie de pe strada Albac. În maşină, unul dintre ei, torţionarul fără nume, m-a lovit încontinuu. Şi şi-au bătut joc de mine. Unul dintre ei mi-a zis ceva de genul: «Te duci la solar, bulangiule? Eşti homosexual?» şi a continuat să dea în mine. Nu s-a oprit nici când am ajuns acolo, pe scări, pe coridor, m-a tot lovit cu pumnii în coaste şi în cap”, susţine Gabriel Papuc, potrivit Adevărul.

La secţia de Poliţie, Papuc a primit o amendă de 1.000 de lei pentru injurii aduse poliţiştilor, deşi, spune el, nu i-a înjurat. În plus, a primit un avertisment pentru refuzul de a se fi legitimat. „Îi auzeam cum şuşoteau acolo între ei, nici nu ştiau pentru ce să mă amendeze. Nu am semnat procesul verbal, le-am spus că nu-l voi semna până când nu voi vedea pe el şi semnătura torţionarului fără nume care m-a tot lovit. Dar el a refuzat să o semneze”, mai spune bărbatul.