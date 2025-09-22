Încă o categorie de români va putea beneficia de voucherul de 50 de lei la plata curentului electric

Ajutorul pentru plata facturilor electricitate va putea fi primit de mai mulți români, conform deciziei comisiilor din Parlament. Foto: Getty Images

Comisiile de specialitate din Senat au amendat, luni, Ordonanța de Urgență 35/2025, și au extins categoria de beneficiari ai tichetului electronic de ajutor la plata energiei, în valoare de 50 de lei, notează Agerpres.

În raportul întocmit actului normativ, parlamentarii au decis că și persoanele aflate în tratament la domiciliu cu dispozitive medicale, aparate sau echipamente medicale consumatoare de curent electric vor putea de acest tichet.

Ajutorul va fi acordat doar pentru perioada în care persoanele respective se află în tratament la domiciliu cu dispozitivele, aparatele sau echipamentele medicale menționate.

OUG 35/2025 spune că persoanele aflate în risc de sărăcie energetică primesc ajutoare sub formă de voucher electronic în valoare de 50 de lei pentru plata facturilor, începând cu 1 iulie 2025.

Guvernul estimează că peste 2 milioane de gospodării vor putea primi voucherele de 50 de lei

Măsura este destinată sprijinirii persoanelor singure cu venituri sub 1.940 lei/lună şi a familiilor cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/persoană.

Guvernul estimează că peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară vor putea accesa acest sprijin.

Un alt amendament adoptat la nivel de comisii parlamentare stipulează că "pentru categoriile sociale lipsite de acces la mediul online, aflate în imposibilitate de deplasare, din motive medicale şi/sau financiare, până la un sediu de primărie sau poștă, administrațiile publice locale sunt obligate să desemneze o persoană care să le reprezinte în vederea obținerii tichetului electronic pentru energie în valoare de 50 de lei".

Ordonanța va intra în dezbaterea plenului Senatului, urmând să fie trimisă apoi Camerei Deputaților.

Modificările textului inițial intră în vigoare după încheierea traseului parlamentar, odată cu publicarea legii de adoptare a actului normativ în Monitorul Oficial.