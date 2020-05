Incident grav în plină stradă: „Ne-au bătut și ne-au amenințat cu moartea!”

Doi indivizi au blocat un autoturism în care se aflau doi tineri, au încercat să spargă parbrizul și s-o ia cu forța pe tânăra din mașină, informează buzau.net.

Femeia ieșise de la serviciu și era însoțită de iubitul său, alături de care se îndrepta spre casă. Cei doi agresori i-au urmărit și i-au așteptat la intersecția străzilor Stupăriei și Profesorilor. Sub asaltul pumnilor și picioarelor, femeia a coborât, iar agresorii au încercat să o târască spre mașina lor. Țipetele sale au fost auzite de proprietarii caselor din zonă, care au sunat imediat la 112.

În scurt timp, pe strada Profesorilor au ajuns mai multe vehicule ale jandarmilor și polițiștilor, dar nu înainte ca agresorii să dispară.

„Ne-au bătut și ne-au amenințat cu moartea!”, au spus tinerii aflați în stare de panică. Se pare că unul din agresori o cunoaște pe femeia pe care a vrut să o răpească. „Au mai existat incidente cu acest băiat, dar am crezut că se va liniști și nu doream să îi facem probleme. Sunt în stare de șoc! Am cancer și semipareză pe partea dreaptă! Nu am crezut că pot exista și asemenea persoane ce îi vor răul fiicei mele!”, a declarat tatăl acesteia.