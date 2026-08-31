La ce distanță de gard poți planta copaci și ce faci dacă arborele vecinului depășește linia de hotar spre curtea ta. Când se dă amendă

Pom fructifer plantat lângă gardul vecinului. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Plantarea unui copac lângă gard pare o chestiune simplă, dar poate deveni o sursă de conflicte între proprietarii de case. Regulile privind plantarea lângă gard sunt stabilite în primul rând de Codul civil, însă în anumite situații se aplică și regulamentele locale de urbanism sau legi speciale privind spațiile verzi, drumurile, rețelele de utilități ori ariile naturale protejate.

Regula generală din Codul civil este că arborii trebuie să fie plantați la cel puțin 2 metri de linia de hotar, dacă nu există o prevedere diferită într-o lege, în regulamentul de urbanism sau în obiceiul locului. Important: această regulă nu înseamnă că pentru orice copac plantat la 1 metru de gard se aplică automat o amendă. Codul civil stabilește în primul rând drepturile proprietarului vecin.

În același timp, proprietarii trebuie să țină cont că linia gardului nu este întotdeauna identică, din punct de vedere juridic, cu linia de hotar. Pentru situațiile în care există neclarități, primul pas este verificarea documentelor cadastrale și a limitelor imobilului.

Ce spune Codul civil despre plantarea copacilor lângă gard

Articolul 613 din Codul civil este norma principală în această materie. Potrivit acestuia, în lipsa unor dispoziții speciale din lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului locului, arborii trebuie sădiți la cel puțin 2 metri de linia de hotar.

Există însă o serie de excepții prevăzute chiar de articol: regula celor 2 metri nu se aplică arborilor care au mai puțin de 2 metri, plantațiilor și gardurilor vii.

Prin urmare, un proprietar care vrea să planteze un copac în curte trebuie să se uite nu doar la distanța față de gard, ci la linia juridică de hotar și la eventualele reguli locale.

Mai există o regulă generală în articolul 612 din Codul civil: construcțiile, lucrările și plantațiile trebuie realizate, ca regulă, la minimum 60 de centimetri de linia de hotar, dacă legea sau regulamentul de urbanism nu stabilește altceva și cu condiția să nu fie afectate drepturile proprietarului vecin. Pentru arbori există însă regula specială din articolul 613.

Ce înseamnă, concret, distanța de 2 metri

Dacă ai, de exemplu, un teren și vrei să plantezi un nuc la 50 de centimetri de linia de hotar, regula generală din Codul civil nu este respectată, dacă nu există o dispoziție specială care să permită o altă distanță.

Dacă plantezi însă un arbore care are sub 2 metri înălțime, acesta intră în excepția prevăzută de articolul 613. Trebuie totuși verificat dacă există alte reguli aplicabile în localitatea respectivă.

De asemenea, nu este suficient să măsori de la gard dacă există suspiciuni că gardul nu se află exact pe hotar. Distanța prevăzută de Codul civil se raportează la linia de hotar, nu pur și simplu la locul unde a fost montat gardul.

Dacă ai vecin, ce drepturi are acesta

Dacă ai plantat un arbore la mai puțin de distanța prevăzută de lege, proprietarul terenului vecin are un drept expres.

Articolul 613 alin. (2) prevede că, în cazul nerespectării distanței, proprietarul vecin este îndreptățit să ceară scoaterea sau, după caz, tăierea arborelui la înălțimea cuvenită, pe cheltuiala proprietarului terenului pe care acesta a fost plantat.

Așadar, legea nu spune că vecinul trebuie să suporte costurile pentru îndepărtarea copacului plantat prea aproape de hotar. Dimpotrivă, cheltuiala revine proprietarului care a făcut plantația.

În practică, vecinul poate începe printr-o solicitare amiabilă, preferabil în scris, prin care îi cere proprietarului să remedieze situația. Dacă acesta refuză, problema poate ajunge în instanță.

Este important ca proprietarul care reclamă situația să poată demonstra existența și poziția hotarului, precum și faptul că arborele intră în categoria pentru care se aplică regula din Codul civil.

Ce se întâmplă dacă nu scoți copacul după ce vecinul îți cere

Simplul fapt că vecinul îți spune verbal să scoți copacul nu înseamnă că acesta poate intra pe proprietatea ta și să îl taie după bunul plac.

Dacă nu există un acord, vecinul își poate valorifica drepturile pe cale judiciară. Articolul 613 îi recunoaște dreptul de a solicita îndepărtarea sau tăierea arborelui.

Odată ce există o hotărâre judecătorească executorie care stabilește obligația, iar proprietarul nu o respectă, se poate ajunge la executare silită, în condițiile Codului de procedură civilă. Pentru obligațiile de a face, legislația privind executarea silită permite instanței și executorului să aplice mecanismele prevăzute de lege pentru determinarea debitorului să își îndeplinească obligația.

Separat de problema distanței, dacă arborele provoacă un prejudiciu mai mare decât inconvenientele normale ale vecinătății, Codul civil permite instanței să acorde despăgubiri și, atunci când este posibil, să dispună restabilirea situației anterioare. În cazul unui prejudiciu iminent sau foarte probabil, instanța poate dispune măsuri pentru prevenirea pagubei.

De aceea, un copac plantat prea aproape de hotar poate genera nu doar o cerere de îndepărtare, ci, în funcție de consecințe, și o problemă privind prejudiciile produse vecinului.

Ce se întâmplă dacă ramurile sau rădăcinile intră pe terenul vecinului

Codul civil reglementează și situația în care arborele a fost plantat legal, dar, în timp, ramurile sau rădăcinile ajung pe proprietatea vecină.

Potrivit articolului 613 alin. (3), proprietarul terenului peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborilor aparținând vecinului are dreptul să le taie.

Legea îi recunoaște, de asemenea, dreptul de a păstra fructele căzute în mod natural pe terenul său.

Este o situație diferită de cea în care vecinul taie întregul arbore. Dreptul său vizează rădăcinile și ramurile care au pătruns pe proprietatea sa.

De exemplu, dacă ai un cireș plantat la 3 metri de hotar, deci în principiu în limita regulii generale, dar după câțiva ani ramurile trec peste gard și ocupă o parte din curtea vecinului, acesta poate interveni asupra ramurilor care se întind pe terenul său, în condițiile legii.

Poți planta orice copac la mai puțin de 2 metri de gard?

Nu trebuie pornit de la ideea că există o listă națională de tipul „acești copaci sunt permiși la gard, iar aceștia sunt interziși”.

Codul civil stabilește regula în funcție de categoria plantei și de înălțime, nu printr-o enumerare a speciilor.

Articolul 613 prevede excepția pentru arborii mai mici de 2 metri, precum și pentru plantații și garduri vii.

Asta nu înseamnă însă că orice plantă poate fi amplasată fără nicio limită, în orice localitate. Regulamentele locale de urbanism pot introduce reguli suplimentare, iar alte acte normative pot deveni aplicabile în funcție de amplasament.

De exemplu, o proprietate aflată lângă un drum public poate fi supusă unor reguli speciale privind plantațiile și vizibilitatea. O proprietate aflată într-o arie naturală protejată poate intra sub incidența legislației de mediu.

Prin urmare, înainte de plantarea unui arbore de talie mare, este prudent să verifici atât Codul civil, cât și regulile locale.

Dacă nu ai vecin, mai trebuie respectați cei 2 metri?

Aici apare una dintre cele mai frecvente confuzii.

Faptul că nu există o casă sau o persoană fizică de cealaltă parte a gardului nu înseamnă automat că poți planta arborele oriunde.

Codul civil vorbește despre distanța față de linia de hotar, nu despre distanța față de casa vecinului. În plus, regula de la articolul 613 este formulată astfel încât să țină cont și de eventuale dispoziții din lege, regulamentul de urbanism sau obiceiul locului.

Dacă dincolo de gard se află, de exemplu, un teren al primăriei, un drum, un parc sau un alt teren cu regim special, trebuie verificat cine este proprietarul și ce reguli se aplică.

De asemenea, trebuie făcută diferența dintre lipsa unui vecin privat și lipsa unui proprietar. Faptul că terenul este gol nu înseamnă că nu are proprietar.

În cazul unui teren care aparține domeniului public sau este afectat unei infrastructuri, pot exista reguli speciale care nu au legătură cu simpla relație dintre doi proprietari privați.

Când apare amenda pentru un copac plantat lângă gard

Aici este esențial să fie făcută diferența dintre răspunderea civilă și răspunderea contravențională.

Codul civil nu prevede o amendă automată pentru simplul fapt că un proprietar a plantat un arbore la 1 metru de hotar, de exemplu.

Consecința prevăzută de articolul 613 este, în primul rând, dreptul proprietarului vecin de a cere scoaterea sau tăierea arborelui.

Amenzile pot apărea atunci când sunt încălcate alte norme legale, în funcție de locul unde se află arborele, de natura terenului și de acțiunea concretă a proprietarului.

1. Arborele ocupă sau deteriorează un spațiu verde protejat

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților prevede că folosirea neautorizată și ocuparea nelegitimă a terenurilor cu spații verzi constituie contravenții.

În forma actuală a legii, pentru încălcarea art. 21 lit. e), referitoare la ocuparea nelegitimă a terenurilor cu spații verzi, amenda este cuprinsă între 200 și 1.000 de lei pentru persoanele fizice și între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele juridice.

Prin urmare, dacă problema nu este pur și simplu „am plantat prea aproape de gard”, ci persoana a ocupat nelegitim un teren care are regimul juridic de spațiu verde, poate apărea și o sancțiune contravențională.

Legea prevede, de asemenea, că prejudiciile produse spațiilor verzi se recuperează pe baza unei hotărâri judecătorești definitive.

2. Plantezi într-o zonă a drumului sau afectezi siguranța circulației

O situație complet diferită apare atunci când terenul se află în zona unui drum public.

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor stabilește reguli pentru zonele de siguranță și zonele de protecție ale drumurilor. În aceste zone, proprietarii sau administratorii terenurilor nu trebuie să realizeze plantații care provoacă înzăpezirea drumului ori împiedică vizibilitatea.

De asemenea, legislația interzice obturarea vizibilității indicatoarelor rutiere prin plantații rutiere și alte obstacole.

Prin urmare, dacă cineva plantează un copac astfel încât, după ce crește, afectează vizibilitatea la o intersecție sau creează un pericol pentru circulație, problema nu mai este una simplă între doi vecini.

3. Arborele este în apropierea unor rețele sau instalații

Plantarea trebuie făcută cu atenție și în zonele în care există rețele de utilități.

Normele tehnice prevăd distanțe de siguranță față de anumite conducte, cabluri și alte instalații. De exemplu, anumite norme tehnice stabilesc distanțe față de conducte de gaze, cabluri electrice și alte elemente de infrastructură, iar pentru liniile electrice există reguli privind speciile și înălțimea arborilor care pot fi plantați în culoarele de trecere.

Într-o asemenea situație, nu este suficient să respecți regula de 2 metri față de gard. Trebuie respectate și distanțele tehnice față de infrastructură.

4. Arborele se află într-o arie naturală protejată

Reguli suplimentare pot exista pentru proprietățile aflate în arii naturale protejate.

OUG nr. 57/2007 stabilește protecția unor specii de plante sălbatice și interzice, în anumite condiții, recoltarea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea intenționată a plantelor protejate în habitatele lor naturale. Controlul este exercitat de autoritățile de mediu și de alte structuri competente, în condițiile legii.

Prin urmare, nu trebuie confundat un arbore ornamental plantat în curtea unei case cu o specie sălbatică protejată sau cu un arbore aflat într-un habitat care beneficiază de un regim special.

Atenție și la tăierea copacului

O altă greșeală frecventă este presupunerea că, dacă un copac este al tău, îl poți tăia oricând și oriunde.

În cazul unei curți private obișnuite, situația trebuie analizată în funcție de regimul terenului și de eventualele reguli locale. Însă pentru arborii aflați pe spații verzi publice, în aliniamente stradale sau în alte zone protejate există reguli speciale.

Legea nr. 24/2007 prevede, de exemplu, că pentru anumiți arbori ornamentali plantați pe spațiile verzi din domeniul public și pentru cei plantați în aliniamente de-a lungul bulevardelor și străzilor sunt interzise anumite intervenții asupra coroanei, cu excepțiile prevăzute de lege, inclusiv cele legate de ramuri uscate ori de siguranța traficului și a imobilelor.

Pentru încălcarea anumitor prevederi ale Legii nr. 24/2007, amenzile pot fi mult mai mari decât în cazul simplului conflict de hotar. Pentru anumite intervenții asupra arborilor prevăzute la art. 12 alin. (5) și (6), legea prevede amenzi de 20.000-40.000 de lei pentru persoane fizice și 40.000-70.000 de lei pentru persoane juridice. Aceste sancțiuni nu trebuie însă confundate cu o amendă pentru plantarea unui copac prea aproape de gardul unei proprietăți private.

Cum verifici regulile valabile în localitatea ta

Pentru că articolul 613 din Codul civil face trimitere expresă la regulamentul de urbanism, regula celor 2 metri nu trebuie verificată izolat.

Primul loc în care trebuie căutate informațiile este site-ul primăriei sau serviciul de urbanism al localității. Acolo pot fi publicate:

Planul Urbanistic General (PUG);

Regulamentul Local de Urbanism (RLU);

eventuale Planuri Urbanistice Zonale (PUZ);

hotărâri ale consiliului local privind spațiile verzi, plantările și întreținerea arborilor;

regulamente locale privind gospodărirea localității.

Legea nr. 350/2001 prevede că regulamentul local de urbanism face parte din documentația de urbanism și că regulile de urbanism se aplică inclusiv prin intermediul certificatului de urbanism. Certificatul poate fi solicitat de orice persoană interesată și prezintă regimul juridic, economic și tehnic al imobilului.

Foarte important, certificatul de urbanism este un act de informare și nu conferă, prin el însuși, dreptul de a executa lucrări de construire, amenajare sau plantare.

Pentru o situație concretă, proprietarul poate cere primăriei să îi comunice reglementările aplicabile parcelei sale și, dacă este necesar, poate solicita un certificat de urbanism cu scopul corespunzător.

Cum verifici exact unde este hotarul

Înainte să măsori cei 2 metri, trebuie să știi de unde îi măsori.

Dacă există dubii cu privire la poziția hotarului, nu este recomandat să te bazezi exclusiv pe gard. Gardul poate fi amplasat în interiorul terenului, poate fi mai vechi decât documentația cadastrală sau poate exista un litigiu privind limita dintre proprietăți.

Documentele cadastrale și cartea funciară sunt esențiale pentru identificarea imobilului și a limitelor sale. În cazul unui conflict serios, proprietarii pot apela la un specialist autorizat pentru verificarea situației cadastrale și, dacă este necesar, la instanță.

Legea urbanismului arată inclusiv că informațiile privind dreptul de proprietate și dezmembrările sunt preluate din cartea funciară în cadrul certificatului de urbanism.

Exemple practice: ce poți și ce nu poți face

Exemplul 1: un nuc plantat la 3 metri de hotar

În lipsa unei reguli locale diferite, distanța de 2 metri este respectată. Dacă ulterior ramurile sau rădăcinile ajung pe terenul vecinului, acesta are dreptul să taie partea care se întinde pe proprietatea sa, în condițiile art. 613.

Exemplul 2: un cireș plantat la 80 de centimetri de hotar

Dacă este un arbore pentru care se aplică regula generală din art. 613, distanța de 2 metri nu este respectată. Vecinul poate cere scoaterea sau, după caz, tăierea arborelui la înălțimea cuvenită. Pentru simpla încălcare a acestei reguli, Codul civil nu stabilește o amendă automată.

Exemplul 3: un arbore mic, de 1,5 metri

Arborii mai mici de 2 metri sunt exceptați de la regula celor 2 metri din art. 613. Totuși, trebuie verificate eventualele reguli locale sau alte norme speciale.

Exemplul 4: un gard viu

Gardurile vii sunt menționate expres ca excepție de la regula de 2 metri din art. 613. Asta nu înseamnă însă că orice gard viu poate fi amplasat indiferent de alte reguli aplicabile terenului.

Exemplul 5: copacul este pe proprietatea ta, dar ramurile ajung la vecin

Vecinul poate tăia ramurile și rădăcinile care se întind pe fondul său, potrivit art. 613 alin. (3).

Exemplul 6: plantezi un copac pe spațiul verde al orașului, lângă gard

Nu mai vorbim doar despre relația dintre doi proprietari. Dacă terenul este spațiu verde și este folosit sau ocupat fără drept, se poate ajunge la sancțiuni în baza Legii nr. 24/2007. Pentru ocuparea nelegitimă a terenurilor cu spații verzi, amenda pentru persoanele fizice este de 200-1.000 de lei.

Exemplul 7: copacul este plantat lângă un drum și blochează vizibilitatea

Pot deveni aplicabile regulile speciale din legislația rutieră și a drumurilor. Plantațiile din zonele de protecție nu trebuie să împiedice vizibilitatea sau să afecteze siguranța traficului.

Exemplul 8: copacul este într-o zonă protejată

În acest caz pot exista reguli de mediu suplimentare privind speciile de plante, intervențiile asupra vegetației și protejarea habitatelor. Încălcarea lor poate atrage răspundere contravențională sau chiar penală, în funcție de faptă și de regimul juridic al zonei.

Ce trebuie să rețină proprietarul unei case

Pentru o curte obișnuită, regula practică este simplă: nu planta un arbore de talie mare lipit de gard doar pentru că terenul îți aparține.

Verifică mai întâi linia de hotar, nu doar poziția gardului. Apoi verifică dacă regulamentul local de urbanism stabilește alte reguli. Dacă este vorba despre un teren din apropierea unui drum, a unei rețele de utilități, a unui spațiu verde public sau a unei arii protejate, trebuie verificate și normele speciale.

În relația cu vecinul, încălcarea regulii celor 2 metri nu înseamnă automat o amendă. Principalul efect prevăzut de Codul civil este dreptul vecinului de a cere scoaterea sau tăierea arborelui, pe cheltuiala proprietarului care l-a plantat. Dacă arborele a provocat și un prejudiciu, pot apărea și pretenții pentru despăgubiri.

În schimb, dacă prin plantare sunt încălcate reguli speciale privind spațiile verzi, drumurile, utilitățile sau protecția mediului, pot apărea și amenzi, uneori de ordinul miilor sau zecilor de mii de lei, în funcție de fapta concretă și de norma încălcată.

Cu alte cuvinte, „este curtea mea” nu înseamnă că orice arbore poate fi plantat oriunde, dar nici „este la mai puțin de 2 metri de gard” nu înseamnă automat „primești amendă”. În cazul unui conflict între vecini, trebuie separate cele două probleme: drepturile civile privind hotarul și eventualele contravenții prevăzute de legile speciale.

Reguli pentru cei care locuiesc la bloc și vor să planteze copaci sau flori pe spațiul verde

Dacă locuiești într-un bloc, faptul că spațiul verde se află chiar în fața apartamentului sau că este folosit de ani de zile de locatari nu înseamnă automat că terenul aparține asociației de proprietari.

Înainte de a planta un copac, flori sau un gard viu, trebuie verificat cine este proprietarul terenului și ce regim juridic are. Multe dintre spațiile verzi din jurul blocurilor sunt terenuri aflate în proprietatea sau administrarea autorităților locale. În aceste cazuri, este nevoie de autorizație, iar cei care încalcă prevederile legale riscă amenzi.