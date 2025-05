Livada de cireși a Stațiunii Istrița a fost distrusă de frig. Sărbătoarea Cireșului e pusă sub semnul întrebării: „Situația e gravă”

Sărbătoarea Cireșului la Istrița are loc în prima sâmbătă din luna iunie / sursă foto: Getty Images

Peste 90% din livada de cireși a Stațiunii de Cercetare Pomicolă Istrița din Buzău a fost compromisă din cauza frigului, iar în unele locuri abia dacă mai poate fi găsit câte un fruct pe o ramură. Din acest motiv, organizarea Sărbătorii Cireșului, programată în iunie, este incertă, potrivit Agerpres.

Pe aproximativ 10 hectare, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Istrița deține o livadă cu diferite soiuri de cireș care, din cauza temperaturilor scăzute înregistrate de-a lungul primăverii, a fost afectată într-o proporție semnificativă.

„Din păcate, în acest an livada noastră de cireșe a fost afectată, undeva la 90%, poate mai bine de 90% pierdere din cauza înghețurilor târzii de primăvară. Am avut o săptămână destul de grea în care temperaturile negative și-au făcut simțită prezența destul de serios, am avut 3-4 zile cu temperaturi negative de la -2 la -5 grade Celsius.

Temperaturile au afectat florile, livada noastră era în perioada de înflorire, era 100% înflorită, toate soiurile au fost afectate. Practic, nu avem cireșe absolut deloc, din păcate, găsim răzleț una, două cireșe la câțiva pomi, în cazul unui soi am observat doi- trei pomi cu mai multe cireșe, dar nu putem vorbi de o producție. Situația este destul de gravă.

Comenzi cu contracte nu erau, dar în țară majoritatea clienților noștri ne sună, ne întreabă, au aflat că livada este compromisă. Este o problemă în toată țara, pentru că nu sunt cireșe, iar acolo unde sunt, cantitatea este mică”, a declarat, șeful Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Istrița, Rareș Pândaru.

La Pepiniera Istrița, fiecare vară este marcată de Sărbătoarea Cireșului, un eveniment ce a devenit tradiție, care adună comunitatea locală și vizitatorii într-o atmosferă de sărbătoare și bucurie.

Sărbătoarea Cireșului la Istrița are loc în prima sâmbătă din luna iunie, iar vizitatorii au ocazia să deguste o varietate impresionantă de cireșe, de la cele dulci și suculente până la cele mai puțin cunoscute soiuri provenite din toată țara. În cadrul evenimentului, pe lângă expozițiile de soiuri de cireș, au loc degustări profesionale de fructe, vizite și demonstrații în livadă cu echipamente și tehnică modernă.

În contextul actual, organizarea evenimentului este pusă sub semnul întrebării.

„Cât privește sărbătoarea cireșelor, este devreme să ne pronunțăm. Din punctul meu de vedere, nu cred că se va ține, dar va urma un anunț oficial. Avem și o suprafață de 32 de hectare cu livezi de prun. Prunii au fost și ei destul de afectați, producția va fi diminuată undeva la 60%, o să recoltăm ceva, dar cantitățile vor fi limitate”, a mai precizat Rareș Pândaru.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Istrița a USAMV București are ca activitate de bază producerea și comercializarea pomilor fructiferi din toate speciile adaptabile condițiilor pedoclimatice din România.