Metoda „Accidentul” face din nou victime! O grupare specializată a comis înşelăciuni în trei județe

Patru din cei cinci sibieni care au înşelat cetăţeni din trei judeţe prin metoda „Accidentul” au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, iar cel de-al cincilea a fost plasat sub control judiciar, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu.



„Faţă de patru dintre cei cinci bărbaţi reţinuţi s-a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. A cincea persoană a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Cercetările continuă la nivelul Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu”, se arată în comunicatul IPJ Sibiu.

Potrivit sursei citate, poliţiştii sibieni au reţinut cinci persoane acuzate că făceau parte dintr-o grupare specializată, care ar fi săvârşit, în acest an, 15 înşelăciuni în judeţele Sibiu, Braşov şi Hunedoara, prin metoda „Accidentul”, prejudiciul fiind estimat la 75.000 de lei.

Reţinerile au fost făcute în urma unor percheziţii domiciliare.

