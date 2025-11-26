Ministrul Muncii: Peste 680.000 de familii și persoane singure au primit tichete de energie pentru luna octombrie

1 minut de citit Publicat la 20:53 26 Noi 2025 Modificat la 20:55 26 Noi 2025

Banii vor acoperi coplata facturilor la energie electrică până la finalul lunii martie 2026 / Foto: Getty Images

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, miercuri, că peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit tichete de energie în luna octombrie.

„Peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie”, scrie ministrul Muncii pe Facebook.

Ministrul Muncii a subliniat că acest sprijin contează pentru familiile vulnerabile mai ales acum când ne apropiem de perioada rece, iar cheltuielile cresc.

„Îi încurajez pe toţi cei care îndeplinesc condiţiile să continue să se înscrie pentru a beneficia de aceste tichete de energie, online pe epids.mmunicii.ro, la oficiile poştale sau la primării”, mai arată Manole.

La sfârșitul lunii septembrie, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a efectuat o nouă tranşă de plată pentru încă 168.606 beneficiari de tichet de energie, în valoare totală de 16,741 milioane lei. Astfel, aceştia au putut utiliza suma pentru plata facturilor de energie electrică, aferente lunilor iulie şi august 2025.



În prima etapă, au fost plătite sumele aferente celor 274.541 beneficiari de tichet de energie, în valoare totală de 27,384 milioane lei.

Valoarea unui tichet de energie este de 50 de lei/lună.

Acesta poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică și nu poate fi înstrăinat. Sprijinul este valabil până la data de 31 martie 2026, iar soldul rămas pe card poate fi utilizat oricând până la această dată.