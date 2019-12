Reacție dură după proiectul USR care ar înăspri pedepsele pentru consumul și traficul de droguri: "Ajungeți sub pragul electoral dacă continuați așa"

Reprezentanții USR încearcă să pună batista pe țambal după valul de critici apărut pe rețelele de socializare în urma adoptării miercuri de către Camera Deputaților a unui proiect de lege care prevede majorarea pedepselor cu închisoarea pentru cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc.

Cei revoltați o acuză pe deputata USR Lavinia Cosma, dar și pe restul reprezentaților USR, pentru faptul că ar urma să pedepsească ccu închisoarea consumatorii, care ar trebui considerați persoane vulnerabile și nu infractori.

Val uriaș de critici: "Nu faceți decât să scumpiți drogurile acum" sau "Ajungeți sub pragul electoral dacă continuați așa"

"Stiti ce e mai nasol? In general sunt mai batran decat majoritatea dintre voi si sunt stupefiat ca voi, in mentalitate, sunteti mai batrani decat mine. Aveam 25 de ani in 1989 dar n-am crezut ca, dupa 30 de ani, multi dintre tineri au sa aiba mentalitatea parintilor nostrii!"

"Se intampla ceva cu voi, postati din ora-n ora... Vreti sa stergeti rusinea cu postarea de ieri? Pai ba prostilor, in loc sa dati legi ca lumea, voi va tineti de bagatele. De ce n-ati votat legea in 2 tururi pentru primari ? De ce n-ati votat abrograrea pensiilor speciale / modificarea ? De ce nu va ocupati de salvarea padurii ? Hai sa va mai prind pe strada ca cersiti voturi. Ba prostilor, nici n-ati ajuns bine la ciolan si va bateti pe el ? Vedeti ca vin alegerile locale si singura alternativa cel mai probabil, daca n-o iau si-aia pe aratura, ar fi PLUS+. V-ati batut cu pumnu in piept si-acum va ocupati de cele mai putin importante probleme."

"Nu faceti decat sa scumpiti drogurile acum. Chiar nu aveti pe nimeni in partid street-smart? Propuneti legalizarea marijuanei, in felul asta scapati de intermediari si se poate controla."

"ce-i cu gândirea asta retrogradă? unde ați folosit experiența altor state în acest demers al vostru? unde? când toate studiile arată că incriminarea nu are altă consecință decât menținerea problemei."

"Ciolaniada si excluderi prima oara. Acum legea asta ce este respinsa in primul rand de votantii progresisti, tineri si educati, adica exact bazinul electoral al Usr-ului. Ajungeti sub pragul electoral daca continuati asa."

Reacția plină de perplexitate a tinerilor useriști

Organizația de tineret a USR a reacționat într-un mod original la vestea adoptării proiectului de lege. Tinerii USR au postat scurt, pe Facebook:

"Comunicat USR Tineret: Nici noi nu știam :'( ". O reacție ce a primit sute de like-uri și comentarii.

Ce prevede proiectul adoptat

Initiaţiva legislativă modifică şi completează Legea nr.143/2000, precum şi Legea nr. 194/2011, în sensul redefinirii noţiunilor de "substanţe aflate sub control naţional" şi de "droguri", al majorării pedepselor pentru o parte dintre infracţiunile prevăzute în cuprinsul celor două acte normative, precum şi al incriminării deţinerii de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără drept, în scop de consum propriu.

"Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi", prevede proiectul adoptat. În legea în vigoare se prevăd pedepse de la 2 la 7 ani.

De asemenea, potrivit textului adoptat, "introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi", faţă de pedeapsa de 3 la 10 ani, cum este în prezent.

USR apără proiectul

"USR susține că este nevoie de o dezbatere reală în România pe tema consumului de droguri și etnobotanice, prevenție și reabilitare, dar și pedepse.

Proiectul depus de deputata USR Lavinia Cosma are ca scop reglementarea produselor etnobotanice, în condițiile în care exista un vid legislativ și din această cauză România a ajuns un paradis al traficanților de astfel de substanțe.

Proiectul face două lucruri: reglementează etnobotanicele și crește pedepsele pentru traficanți. Pentru consumatori NU cresc pedepsele, rămân cele din prezent.

În lege sunt tratate separat deținerea în vederea consumului (Articolul 4) și deținerea în scop de comercializare (Articolul 2). Articolul 4 cu privire la consum NU a fost modificat. În schimb a fost modificat Articolul 2 care se referă la trafic.

USR consideră că acest proiect trebuie să facă parte dintr-o strategie mai amplă de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor, iar discuțiile pentru o reglementare corectă și modernă în domeniu, inclusiv cele privind dezincriminarea consumului de droguri, trebuie să continue.

De altfel, deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus un proiect de lege pentru legalizarea canabisului în scop medical. Există argumente științifice care susțin efectul paleativ al canabisului în cazul unor boli și USR susține această legalizare așa cum au făcut deja alte state.

USR consideră că trebuie folosite experiențele altor state și studiile realizate în domeniu pentru a elabora o lege mai clară și în România. Bunele practici ale unor state cu reglementări moderne în abordarea fenomenului precum Canada sau California trebuie să constituie baza de plecare pentru definirea cadrului adecvat.

USR crede că accentul trebuie pus pe combaterea traficului de droguri de mare risc, pe informare și pe sprijin pentru cei dependenți. În niciun caz, criminalizarea consumului nu este o soluție la problema consumului de droguri. Criminalizarea consumului de droguri nu face decât să vulnerabilizeze suplimentar pe cei aflați în situații de dependență.

USR va susține un proiect de lege prin care să fie mai clară diferența dintre traficul și consumul de droguri și să se elimine pedepsele penale pentru consumul propriu", se arată în reacția USR.