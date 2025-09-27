Românii au ajuns să plătească pe haine cât cheltuie şi europenii din Vest, cu salarii duble. Ce alte mărfuri sunt în topul inflației

Românii plătesc pe haine şi încălţăminte cât cheltuie şi europenii din Vest, deşi salariile de acolo sunt duble. O recunoaşte şi președintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, într-un interviu pentru Antena 3 CNN. Mărfurile nealimentare sunt în topul inflației cu peste 10 procente.

"Vedem că TVA-ul a crescut la toate produsele, dar impactul pe mărfurile alimentare este mai mic decât în restul economiei. Preţurile cresc mai mult pe zona de produse non-alimentare şi pe zona de servicii, mai puţin pe alimente. Concurenţa pe zona de comerț alimentare merge bine la noi. Avem probleme pe textile, încălţăminte, acolo preţurile noastre sunt la media şi peste media UE.

La alimente, în general, preturile sunt sub media UE, cu mici excepţii: ouă, lapte, dar, per ansamblu, suntem la 70% din preţurile UE",a spus președintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

Adaosul comercial la 17 alimente de bază, plafonat în continuare

Prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost adoptată în şedinţa de guvern, a scris ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Anunţul ministrului vine în completarea unei postări anterioare în care salută decizia Coaliţiei de guvernare de a prelungi măsura instituită de PSD privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026.

„Salut decizia Coaliţiei de guvernare de a prelungi măsura instituită de PSD privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026. Mulţumesc Consiliului Concurenţei pentru datele furnizate în susţinerea acestei măsuri care şi-a dovedit deja utilitatea pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii”, a scris miercuri pe Facebook ministrul Agriculturii.