Scandal între Dana Budeanu și Raed Arafat: ”Cine sunt acești morți, domnule Arafat?”

”Vineri mi-ați menționat numele într-un context foarte nefericit pentru dumneavoastră, un context în care ați încercat să insinuați că aș fi țapul ispășitor al eșecului campaniei de vaccinare din România.

În primul rând, ați vehiculat niște acuze false la adresa mea, adică a numelui meu, și anume acelea că m-aș erija în specialist, lucru pe care nu la-m afirmat niciodată în niciun verdict, din potrivă. Am repetat obsesiv că este opinia mea de simplu cetățean, că sunt un om care citește mult, studiază foarte mult, știe foarte mult și fac aceste verdicte moca, pentru ca oamenii să se liniștească despre această mascaradă prin care trecem. (...) Ați mințit.

”Înainte să ieșiți să mințiți în legătură cu numele meu, ar trebui să vă documentați”

În același timp, ați făcut referire la faptul că eu am spus că nu este ok să te vaccinezi și că vaccinul nu ar fi bun, că am insinuat eu. Vă aduc la cunoștință că, înainte să ieșiți să îmi pronunțați numele și să mințiți în legătură cu numele meu, ar trebui să vă documentați. Ani de zile de verdicte și de lucruri pe care le-am scris și le-am spus și care de fiecare dată s-au confirmat și care de fiecare dată au fost adevărate.

Eu niciodată nu am afirmat că sunt o anti-vaccinistă, din potrivă. Am repetat de ”n” ori următoarele propoziții: mi-am vaccinat copiii după schema obligatorie studiată și verificată”, a spus Dana Budeanu în ultimul ”Verdict Politic” de la stiripesurse.ro.

”Care este originea virusului de care ne apărăm?”

Dana Budeanu i-a adresat și câteva întrebări lui Raed Arafat cu privire la pandemie și la originea virusului COVID-19.

”Care este originea virusului de care ne apărăm? Repet întrebarea, domnule Arafat. Care este originea virusului de care ne apărăm? Vă răspund eu: habar n-aveți! Ce înseamnă asta, domnule Arafat, că habar n-aveți? Înseamnă că toate măsurile pe care le-ați luat, toate protocoalele din spitale, toate medicamentele sunt niște experimente pe noi. Corect, domnule Arafat?

(...) Asta înseamnă, domnule Arafat, că toate măsurile pe care le-ați luat, tot ceea ce ați scos pe gură, tot ceea ce ne-ați spus să facem, să înghițim, au fost experimente pe oameni. De ce?”, a mai spus Dana Budeanu.

”Cine sunt acești morți, domnule Arafat?”

”Problema este că astăzi, domnule Arafat, aveți morți declarați din urmă. După ce v-ați bătut șoc de 25.000 de familii, cărora le-ați aruncat morții ca la groapa comună, în saci de plastic de circa două luni de zile. (...) Am anunțat că veți începe să declarați morți retroacticv. (...) Cine sunt acești morți, domnule Arafat? Cine sunt morții declarați în fiecare zi astăzi în România? Ai cui sunt ei, cine sunt, cum îi cheamă pe toți morții, sute pe zi? Dezgropați morții, domnule Arafat. (...) De ce nu ați declarat acești morți în acest an în care ați fost șef pe tot ceea ce s-a întâmplat în pandemie? De ce ați ascuns asta? De ce raportați morți azi?”, a întrebat Dana Budeanu.

”Vă aduceți aminte când ați declanșat teroarea pe asimptomatici și pre-asimptomatici, când v-ați bătut joc de toți oamenii din țara asta și astăzi iese Faucci și se află că a zis că a confundat simptomatic cu asimptomatic, dar las-o așa. Las-o așa? Pe viața cui? Așa ați lăsat-o și dumneavoastră. Așa v-au ordonat șefii la lume, să declarați asimptomaticii transmițători. Nu vă e rușine?”, a mai spus creatoarea de modă.

