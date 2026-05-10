Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului cere prime de 15.000 de lei: „Nu e normal să avem salarii de 4.500 de lei”

Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al Guvernului solicită acordarea unei prime de 15.000 de lei pentru fiecare angajat, în cazul în care nu se identifică o soluție pentru majorarea salariilor, a declarat la Antena 3 CNN liderul sindical Noni Emil Iordache.

Acesta a atras atenția asupra discrepanțelor salariale din sistemul bugetar, dând ca exemplu funcția de consilier principal din cadrul Guvernului, remunerată cu 4.500 de lei, și salariile cercetătorilor din Laboratorul de Control Doping, care nu depășesc 5.500 de lei.

„Se pare că premierul nu știe că există performanță și la Guvern, dar este contrazis de ministrul Pâslaru, care afirmă că de-a lungul vremii, România, prin aparatul de lucrători din sistemul public, a ajutat și a implementat programe care au atras 108 miliarde de euro”, a spus Iordache.

Liderul sindical a cerut ca premierul să fie „premierul tuturor” și să nu mai accentueze discriminarea dintre categoriile de bugetari. El a subliniat că în aparatul de lucru al Guvernului există și instituții cu venituri proprii, care sunt totuși excluse de la majorări.

„Nu este normal ca la Guvernul României să avem salarii de 4.500 lei. Nu este normal ca premierul să uite că există și în aparatul de lucru al Guvernului instituții care au venituri proprii, dar care sunt văduvite de aceste majorări”, a adăugat acesta.