Şoferii ar putea avea probleme cu plata rovinietei şi a peajului prin SMS. CNAIR a transmis când ar putea apărea deficienţe în sistem

Şoferii ar putea avea probleme cu plata rovinietei şi a peajului prin SMS. Foto: Getty Images

CNAIR i-a informat pe şoferi că vineri, 26 septembrie, în intervalul orar 08:00 – 16:00, din cauza lucrărilor de upgradare a infrastructurii de comunicații cu operatorii de telefonie mobilă, emiterea rovinietelor și a peajelor prin SMS poate funcționa cu întreruperi de scurtă durată.

Totuși, instituția precizează că utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi pot achiziţiona rovinieta în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

Când s-ar deschide circulaţia pe lotul 1 al autostrăzii Focşani-Bacău

Altfel, stadiul lucrărilor pe lotul 1 al autostrăzii Focşani-Bacău, parte din Autostrada A7, a ajuns la 80%, iar dacă ritmul se menţine, circulaţia pe acest lot va fi deschisă până la finalul anului, afirmă directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

”Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 80%, iar dacă ritmul se menţine, circulaţia pe acest lot va fi deschisă până la finalul anului (2025)”, a afirmat şeful CNAIR.

Valoarea contractului pentru construcţia acestui lot al A7 este de 2,3 miliarde lei (fără TVA), iar sursa de finanţare este asigurată prin PNRR.