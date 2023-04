"Am fost lăsată în scara unui bloc". O tânără care a fost abandonată la naștere cere ajutor pentru a-și găsi familia biologică

O tânără care a fost abandonată la naștere, în scara unui bloc din București, încearcă să-și găsească părinții biologici, pe care i-a căutat aproape întreaga viață.

Sursa foto: Facebook

În urmă cu 35 de ani, o fetiță era abandonată, de cea care i-a dat viață, pe scările unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei.

Micuța a fost găsită pe treptele reci și a fost dusă imediat la maternitatea Titan, acolo unde o familie a văzut-o și a decis să o adopte.

"În curând se împlinesc 35 ani de când m-am născut și am fost găsită în scara unui bloc din București.

În aprilie 1988, înainte de răsăritul soarelui, am venit pe lume, și, la scurt timp, am fost lăsată într-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei, din zona Diham – Piața Minis - Costin Georgian.

Am fost găsită după câteva ore și am ajuns la maternitatea Titan, unde am avut noroc să îmi cunosc părinții adoptivi", a povestit tânăra.

Acum, în ciuda anilor care au trecut, tânăra vrea să-și cunoască părinții biologici, fiind, după cum spune chiar ea, o dorință care a urmărit-o întreaga viață.

"Am avut o copilărie extrem de frumoasă. Acum, sper să îmi surâdă din nou norocul și să am ocazia de a-mi găsi și de a-mi cunoaște familia biologică.

Vă rog să mă ajutați să-mi împlinesc visul de-o viață. Mulțumesc anticipat pentru gândurile bune și pentru ajutor!“, a mai adăugat ea.

Mesajul a fost postat pe pagina de Facebook "Copiii niciodată uitați ai României“, unde oamenii care au fost abandonați în copilărie primesc sprijin pentru a-și găsi părinții biologici, potrivit adevarul.ro.