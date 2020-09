Țeapă cu "haine cu stil" pe Facebook. O femeie din Iași și-a comandat haine online, dar când a deschis coletul nu i-a venit a-şi crede ochilor!

Atrasă de produsele cu preţuri atractive şi încurajată de mulţimea de comentarii pozitive, Mihaela Geoseanu şi-a comandat fără grijă câteva haine de iarnă, le-a plătit şi a aşteptat livrarea. Cum pagina respectivă de Facebook nu avea şi una de web asociată, detaliile livrării au fost stabilite prin mesageria reţelei sociale, scrie BZI.

După ce a dat adresa completă și a confirmat comanda pentru care s-a solicitat suma de 170 lei, ieșeanca a transmis pe Facebook, în ziua în care urma să ajungă curierul cu coletul, faptul că este disponibilă doar la un anumit interval orar, iar reprezentanții „Haine Dante cu Stil” i-au transmis că va fi sunată de curier. Două zile mai târziu, curierul era cu coletul la ușa ei, la ora programată.

Numărul de telefon și adresa expeditorului erau inexistente

Femeia a rămas însă de-a dreptul siderată când la deschiderea coletului a descoperit că în locul produselor vestimentare comandate erau pur şi simplu nişte cârpe. Cum curierul a refuzat să preia coletul retur pentru că fusese deschis, femeia a încercat să reia dialogul pe Facebook cu firma expeditoare. Din păcate i-a răspuns automat doar robotul, iar ulterior a fost blocată.

„Am găsit pe pagina de Facebook numită «Haine Dante cu Stil», o vestă de iarnă îmblănită care mi-a plăcut foarte mult. Nu obișnuiesc să fac cumpărături pe internet, dar nu mai găseam acel produs nicăieri. Am văzut că pagina de Facebook a lor nu are un site web sau un număr de telefon, dar pentru că aveau peste 10 mii like-uri și multe comentarii de mulțumire, am făcut comanda. Am dat click pe o reclamă pe Facebook la o vestă de 149 lei și am scris pe chat că mă interesează”, povestește Mihaela Geosanu.

Şi fără haine şi cu banii luaţi

Partea şi mai gravă este că deși a încercat să facă retur sau să îşi recupereze banii, ieșeanca a descoperit, cu stupoare, că numărul de telefon și adresa expeditorului erau inexistente.

Pentru a-şi reupera prejudiciul, singura soluţie a fost să apeleze la poliţie.

„Am trimis mesaje atunci când aveau program cei de la retur și m-au blocat pe pagina lor de Facebook. Nu mi-a venit să cred, am făcut un alt profil și am revenit cu solicitarea mea, dar m-au blocat iarăși. Până la urmă, am făcut plângere la poliție și urmează să fac plângere și la OPC pentru că nu se face retur și nici banii nu sunt returnați”, a mai explicat victima.