The Guardian: Apropiații lui Putin intervin să oprească extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai. „MAE rus ne sprijină”

Horațiu Potra este în închisoare în Emiratele Arabe Unite. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Figuri influente apropiate Kremlinului fac demersuri de ultim moment pentru a opri extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra, trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat, scrie The Guardian.

Horațiu Potra, fost legionar francez și fondator de companii militare private, a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să zboare spre Moscova. Cei trei sunt acuzați că au conspirat împreună cu Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională” din România.

Autoritățile române au confirmat arestarea lui Potra în Emiratele Arabe Unite și au precizat că lucrează cu autoritățile locale pentru a-l extrăda și aduce în fața justiției. Procurorul general al României a declarat de asemenea că Potra ar fi încercat să obțină azil în Rusia.

Efortul de a-i opri extrădarea este condus de Igor Spivak, președintele Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu - o organizație apropiată Ministerului rus de Externe - și de Igor Kalinin, un moldovean fugar stabilit la Moscova, acuzat că recrutează cetățeni moldoveni pentru a lupta în Ucraina de partea Rusiei.

„În prezent încercăm să oprim extrădarea lui Potra”, a declarat Spivak pentru The Guardian. „Avem multă experiență și o echipă numeroasă care lucrează pentru eliberarea lui. Am angajat un grup de avocați respectați în Emirate și intenționez să merg personal la Dubai”, a adăugat acesta.

Potra încercase deja, la începutul lunii, să anuleze mandatul de arestare emis în România, însă cererea i-a fost respinsă de instanță.

Implicarea Rusiei și eforturi de influență

Deocamdată, nu este clar cât de direct este implicată Rusia în acest caz. O sursă citată de The Guardian afirmă însă că autoritățile de la Moscova ar fi „dat undă verde” intervenției lui Spivak și Kalinin pentru a obține eliberarea lui Potra.

Spivak susține că acționează „din proprie inițiativă”, dar organizația sa, Societatea Rusă pentru Orientul Mijlociu, prezentată oficial drept ONG, colaborează frecvent cu Ministerul rus de Externe. Acesta a organizat numeroase evenimente comune cu ministerul, inclusiv o expoziție la Moscova cu lucrările Aishei Gaddafi, fiica fostului lider libian, eveniment susținut de diplomația rusă.

„Ministerul, desigur, ne sprijină. Ar fi greu să negăm asta”, a spus Spivak, menționând că organizația sa include „foști diplomați și angajați ai ministerului”.

Spivak a afirmat că a fost contactat de Kalinin - fost lider al Partidului Regiunilor din Moldova, pro-rus -, care s-a refugiat la Moscova și recrutează luptători moldoveni pentru frontul din Ucraina.

Kalinin, care a pierdut cetățenia moldovenească și deține pașaport rus, se află sub sancțiuni UE și SUA pentru acțiuni menite să destabilizeze Republica Moldova. El a amenințat că va conduce un marș armat asupra Chișinăului pentru a răsturna guvernul pro-occidental al președintei Maia Sandu.

Un oficial moldovean a declarat pentru The Guardian, sub protecția anonimatului, că Kalinin este „un agent rus, cel mai probabil legat de serviciile secrete”.

Kalinin nu a răspuns solicitărilor de comentarii, însă The Guardian a văzut mesaje text în care el discută despre eforturile de a-l elibera pe Potra din detenție.

Spivak a spus că urma să zboare miercuri la Dubai pentru a-l întâlni pe Potra, dar a recunoscut că șansele de a opri extrădarea sunt mici. „Situația e dificilă”, a spus el. „Cred că Potra ar putea fi trimis înapoi în România chiar joi”.

Legăturile lui Potra cu Moscova

Fost membru al Legiunii Străine Franceze, bine antrenat și cu o carieră discretă, Potra a fost în trecut garda de corp a unor lideri din Orientul Mijlociu, inclusiv a emirului din Qatar. Ulterior, a fondat mai multe companii militare private care au desfășurat mercenari în Republica Centrafricană și în Republica Democrată Congo. Cariera sa a fost comparată de presă cu cea a oligarhului rus Evgheni Prigojin, fondatorul grupului Wagner.

În ianuarie, aproximativ 300 de luptători din trupele lui Potra au fost capturați în Congo de gruparea M23, înainte de a fi eliberați și repatriați.

În ultimii ani, Potra a devenit cunoscut în România pentru legătura sa strânsă cu politicianul ultranaționalist pro-rus Călin Georgescu.

Georgescu, în vârstă de 63 de ani, fost inginer de mediu, a produs o surpriză majoră în primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, câștigând neașteptat. Rezultatul a fost însă anulat de Curtea Constituțională înaintea turului al doilea, în urma unor acuzații de implicare a Rusiei.

Planurile de violență și finanțare ilegală

În decembrie, Potra și aproximativ 20 de apropiați au fost reținuți scurt de autoritățile române, care i-au interceptat în drum spre București. Ancheta arată că intenționau să organizeze proteste violente după anularea alegerilor. În urma perchezițiilor, au fost descoperite arme ilegale și sume mari de bani.

Conform dosarului obținut de The Guardian, procurorii susțin că Georgescu s-ar fi întâlnit cu Potra și alți membri ai grupului la o fermă de cai, pentru a pune la punct un plan de preluare violentă a puterii.

Inițial, Georgescu a negat întâlnirea, dar și-a schimbat declarația după ce în presă au apărut fotografii care îi arătau împreună. Politicianul insistă însă că nu s-a discutat despre nicio acțiune violentă.

Deși Potra a negat orice legături cu Rusia, documentele procurorilor includ dovezi că a participat la recepții la Ambasada Rusiei la București, unde s-a întâlnit cu ambasadorul Valeri Kuzmin, și că a călătorit frecvent la Moscova.

Procurorii au atașat și imagini cu partenera gărzii de corp a lui Georgescu, care poza alături de luptători ceceni și posta mesaje de sprijin pentru Vladimir Putin. Garda de corp, fost mercenar sub comanda lui Potra în Congo, ar fi participat și el la întâlnirea de la fermă.

Potra este acuzat și de evaziune fiscală pentru veniturile obținute în Africa, precum și de finanțarea ilegală a campaniei lui Georgescu, inclusiv prin plăți directe și acoperirea chiriei pentru o limuzină de lux folosită de candidat.

Într-un mesaj text din august 2024, Georgescu îi scria lui Potra: „Poate ne vedem la sfârșitul săptămânii viitoare. Alegerile sunt pe 24 noiembrie. Te rog, am nevoie de sprijin până atunci”.