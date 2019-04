Tudorel Toader, ultimele declarații la Ministerul Justiției: Am avut o discuție cu Ana Birchall

Fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader şi-a exprimat joi convingerea că Ana Birchall, cea care a preluat interimar conducerea MJ, va continua proiectele pe care el le-a început în timpul mandatului.



”Am avut o discuţie prin care am îndeplinit procedura de predare-primire a atribuţiilor ce revin la Ministerul Justiţiei. În urmă cu doi ani şi două luni era procedura exact inversă, eu veneam la Ministerul Justiţiei şi preluam de la domnia sa ceea ce astăzi am predat după doi ani de activitate. A fost o discuţie foarte agreabilă, am servit o cafea. (...) Îmi exprim convingerea că va continua ceea ce am dus până în prezent la minister. Sigur, dacă interimatul îi va permite, va veni şi cu elemente de noutate”, a declarat Tudorel Toader.

„Am fost onorat să fiu ministru al Justiției. V-am privit și primit cu plăcere și bucurie. Sunteți și ați fost fereastra prin care se vede Ministerul Justiției, activitatea de la această importantă autoritate”, a adăugat Tudorel Toader.