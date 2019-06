Un asteroid de mărimea unei mașini a căzut în mare

foto: Pixabay

Un asteroid, denumit 2019 MO, de mărimea unei maşini, a căzut în mare la 380 kilometri sud de Puerto Rico, potrivit unui comunicat difuzat joi de Observatorul din Arecibo al insulei caraibiene, relatează EFE.



În comunicat se arată că sâmbătă 22 iunie, la 17:25 ora locală (21:25 GMT), a fost detectată o explozie în atmosferă deasupra Mării Caraibilor, exact la 380 kilometri sud de Puerto Rico, ceea ce înseamnă că asteroidul s-a prăbuşit în mare.



În istoria prăbuşirii asteroizilor, este vorba de cel de-al patrulea impact al unui corp ceresc observat în spaţiu înainte de a pătrunde în atmosfera terestră. Explozia a fost detectată de satelitul GOES-16 al Administraţiei Naţionale a Oceanelor şi Atmosferei din SUA (NOAA) iar undele au fost măsurate în aer de o staţie din insulele Bermude.



Ulterior s-a confirmat că înainte cu 12 ore de explozie telescoapele ATLAS şi Pan-STARRS au detectat un asteroid de mici dimensiuni în traiectoria sa spre zona Caraibelor. Asteroidul a avut o forţă de 3 şi 5 kilotone (de energie), pentru a face o comparaţie bomba atomică lansată deasupra Hiroshimei, în 1945, a explodat cu o energie de aproximativ 15 kilotone.



Asteroizii sunt corpuri cereşti care pot avea diametrul de până la 10 metri. Compoziţia lor fizică este diversă: unii asteroizi sunt corpuri solide de rocă cu un conţinut metalic, în timp ce alţii sunt formaţi, datorită forţei gravitaţiei, dintr-un conglomerat de roci.



Potrivit NASA, între 80 şi 100 de tone de material inofensiv provenit din spaţiu cade pe Terra sub formă de praf şi de meteoriţi în fiecare zi. Un asteroid de mărimea lui 2019 MO intră în atmosfera terestră o dată sau de două ori pe an. Deşi roci de mici dimensiuni şi fragmente spaţiale intră încontinuu în atmosfera Terrei, experţii de la NASA asigură că astfel de fenomene survin o dată sau de două ori pe an.



Atmosfera Terrei intră atunci în acţiune protejându-se de astfel de "atacuri", producând o fricţiune care dezintegrează majoritatea acestor mici corpuri cereşti înainte de a atinge pământul, deşi marea majoritate cad în mare.