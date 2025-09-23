Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza pe Aeroportul din Cluj, deoarece controlorul de trafic a adormit în tură

ROMATSA a anunţat că s-au luat măsuri ca astfel de incidente să nu se mai repete. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Incident neobişnuit pe Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj. Un avion care avea la bord sute de pasageri nu a putut ateriza, întrucât controlorul de trafic a adormit în tură, a relatat Antena 3 CNN. Potrivit informaţiilor din ancheta deschisă, piloţii aeronavei au fost nevoiţi să survoleze aeroportul preţ de zeci de minute până când controlorul de trafic a fost trezit de apelurile insistente ale colegilor din Bucureşti şi, astfel, a permis aterizarea avionului. Oficialii de la Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) au transmis că siguranța pasagerilor și a aeronavei nu a fost în niciun moment afectată.

Potrivit Antena 3 CNN, episodul şocant de pe Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj a avut loc în urmă cu o lună, dar abia acum s-a aflat despre el. Conducerea ROMATSA a dat vina pe lipsa de experienţă a controlorului de trafic şi pe faptul că acesta era foarte obosit.

Reprezentanţii din cadrul Administrației Române a Serviciilor de Trafic AerianA au mai precizat că ancheta este încă în curs și că au fost implementate măsuri suplimentare, precizând totodată că angajatul implicat încă lucrează, nefiind declarat vinovat.

"Incidentul s-a petrecut pe timp de noapte, când o aeronavă cu câteva sute de pasageri la bord urma să aterizeze pe Aeroportul din Cluj. Piloţii au cerut acordul turnului de control pentru a ateriza, dar, de aici, nu le-a răspuns nimeni. Şi asta pentru că, singurul control de trafic care era atunci adormise. Astfel, piloţii au fost nevoiţi să survoleze deasupra aeroportului clujean câteva minute bune", a spus Mircea Tătar, corespondent Antena 3 CNN.

În urma apelurilor insistente ale colegilor din Bucureşti, controlorul de trafic aerian şi a permis aterizarea în siguranţă a aeronavei.

Oficialii din cadrul ROMATSA au mai spus că a luat măsuri ca astfel de incidente să nu se mai repete. Totodată, au mai spus ei, personalul a fost reinstruit şi a revizuit programul de lucru al fiecărui angajat.