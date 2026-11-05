Un cubanez, care ar avea legături cu Rusia, ar fi ordonat atacuri cu bombă în România în 2024. CAB a emis mandat de arestare în lipsă

3 minute de citit Publicat la 15:39 05 Noi 2026 Modificat la 15:39 05 Noi 2026

Un cubanez, care ar avea legături cu Rusia, ar fi ordonat atacuri cu bombă în România în 2024. Sursa foto: hepta

Sabotajele care urmau să fie efectuate în România, în urmă cu doi ani, de un cetățean columbian, au fost plănuite la comanda unui cubanez, care are rezidența în Rusia și aparține de serviciile de informații din această țară, informează Agerpres.

Curtea de Apel București a emis, la solicitarea DIICOT, un mandat de arestare în lipsă pe numele unui cubanez cu rezidența în Rusia, acuzat că a plătit un columbian pentru a arunca în aer obiective strategice din România.

Este vorba de Oemis Durruthy Romagoza, în vârstă de 35 de ani, născut în Cuba, dar cu domiciliul în Federația Rusă, care a fost dat în urmărire internațională de Poliția Română.

Autoritățile americane au confirmat, într-un comunicat publicat pe pagina de internet aparținând Departamentului de Justiție din SUA, apartenența cubanezului la serviciile de informații din Federația Rusă.

Columbianul, condamnat la 6 ani de închisoare

Cetățeanul columbian Murillo Diosa Luis Alfonso se află în prezent într-un penitenciar din România, unde execută începând din septembrie 2025 o pedeapsă de șase ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune.

La un an de când a fost condamnat, DIICOT a anunțat joi că Murillo Diosa Luis Alfonso a acționat la instigarea unui cetățean cubanez, pentru care a fost emis un mandat de arestare în lipsă.

"La data de 2 noiembrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a admis propunerea de arestare preventivă în lipsă, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestarea preventivă a unui inculpat, în vârstă de 35 de ani, cetățean cubanez cu rezidență în Federația Rusă, cercetat pentru comiterea infracțiunii de instigare la acte de diversiune.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada iunie - iulie 2024, prin oferirea unor sume de bani, inculpatul (35 de ani) l-a determinat pe un coinculpat, cetățean columbian (condamnat definitiv la data de 22.09.2025 în acest dosar penal), să se deplaseze pe teritoriul României și să desfășoare o activitate de documentare pentru punerea în aplicarea a unui plan de incendiere sau distrugere prin explozie/incendiere a unor obiective în România, cu importanță deosebită, de natură să pună în pericol securitatea națională", transmite DIICOT.

Instigarea a fost urmată de anumite acte de executare, având în vedere că Murillo Diosa Luis Alfonso a procedat la efectuarea recunoașterii în teren a obiectivelor pe care intenționa să le distrugă și a realizat fotografii și filmări ale acestora. Planul infracțional nu a fost finalizat datorită intervenției organelor de poliție.

Cine este cubanezul Oemis Durruthy Romagoza

Procurorii români precizează că cetățeanul cubanez face obiectul unor investigații ale autoritățile americane, care au confirmat, printr-un comunicat publicat pe pagina de internet aparținând Departamentului de Justiție din SUA, apartenența acestuia la serviciile de informații din Federația Rusă (https://www.justice.gov/opa/pr/members-russian-intelligence-services-network-charged-conspiring-finance-terrorism-and).

De asemenea, acesta este cercetat și de autoritățile judiciare din Letonia, Polonia și Cehia pentru coordonarea unor acte de sabotaj pe teritoriul acestor state.

Anchetatorii susțin că Murillo Diosa Luis Alfonso s-a deplasat pe teritoriul României în luna iulie 2024, cu intenția de a comite acte de diversiune, la instigarea unei persoane din Rusia.

El intenționa să arunce în aer obiective situate în proximitatea unui complex din județul Ilfov unde se aflau un depozit de deșeuri reciclabile, precum și două sonde de extracție a petrolului și o stație de reglare/măsurare gaze naturale.

Conform anchetei, în dimineața de 28 iulie 2024, Murillo Diosa Luis Alfonso ar fi ajuns pe un aeroport din București, călătorind cu avionul, pe ruta Medellin, Columbia - Madrid, Spania - Mykonos, Grecia - București, Otopeni, ulterior deplasându-se la un hotel din municipiul București. La data de 29 iulie 2024, acesta s-ar fi deplasat de la hotel într-o localitate din județul Ilfov, în zona unui complex unde s-ar afla un depozit de deșeuri reciclabile, două sonde de extracție a petrolului, precum și o stație de reglare/măsurare gaze naturale, acesta având sarcina trasată de către persoana menționată anterior de a efectua o misiune de recunoaștere a zonei și de efectuare a unor fotografii.

Bărbatul a efectuat stagiul militar în cadrul forțelor armate columbiene, fiind instruit în activități de culegere de informații, cercetare - documentare.

Conform anchetatorilor, columbianul cunoștea obiectivele misiunii pe care ar fi avut-o de executat în România, iar căutările efectuate prin intermediul internetului (substanțe și ingrediente de uz civil accesibile pe piața liberă), coroborate și cu pregătirea sa militară și cu unele materiale video accesate în mediul online - fabricarea unor dispozitive explozive/incendiare, confirmă sarcinile primite de la persoana de legătură, precum și intenția sa de a proceda la distrugerea unor obiective din România prin explozii, incendieri ori alte modalități, fapte de natură să pună în pericol securitatea națională prin raportare la obiectivele vizate - sonde de petrol, stație de reglare/măsurare gaze naturale, depozite de mase plastice.

El nu a reușit să-și pună planul în aplicare, datorită intervenției polițiștilor, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații.