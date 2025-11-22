Un șofer a condus pe contrasens, pe autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti. Momentul în care evită la limită un accident frontal

1 minut de citit Publicat la 22:17 22 Noi 2025 Modificat la 22:17 22 Noi 2025

Șoferul care a circulat pe contrasens pe autostradă a rămas fără permis pentru 120 de zile. FOTO: Captură video/Poliția Română

Un șofer de 57 de ani, din județul Prahova, a rămas fără permis după ce a fost surprins că a condus pe contrasens pe autostrada A3 București – Ploiești. Acesta a reușit să frâneze și să evite la limită să intre în celelalte autoturisme care se deplasau regulamentar.

Poliția Română s-a autosesizat în acest caz, după ce imaginile cu incidentul au fost distribuite pe Facebook.

În urma verificărilor efectuate de polițiștii Brigăzii Autostrăzi, autorul a fost identificat ca fiind un bărbat din orașul Breaza, județul Prahova.

„Având în vedere apariţia în spaţiul public a unui clip video, la data de 21 noiembrie 2025, care surprinde, pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti, un autoturism care rula pe contrasens, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au demarat verificări. Astfel, a fost identificat şi sancţionat un bărbat, de 57 de ani, domiciliat în oraşul Breaza, judeţul Prahova”, a transmis Poliţia Română.

Pe lângă aplicarea unei amenzi, usturătoare permisul șoferului a fost reținut pentru suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe o perioadă de 120 de zile.

Astfel de incidente au devenit tot mai frecvente pe autostrăzile din România. În primăvară, o femeie de 80 de ani ar fi încurcat intrarea pe drumul de mare viteză, astfel că a condus pe contrasens mai mulți kilometrii pe autostradă.

Și atunci polițiștii au intervenit după ce Imaginile au fost surprinse de un șofer care circula regulamentar pe autostradă.

Ce este "cercul de siguranță" și cum poate duce la evitarea accidentelor

Ambele incidente au fost evitate de șoferii care circulau regulamentar pentru că au păstrat o distanță de siguranță suficientă pentru a putea frâna.

Astfel, revine în atenție importanța așa numitului „cerc de siguranță”, explicat de Titi Aur, în contextul discuțiilor despre cele mai frecvente greșeli făcute de șoferi care duc la accidente rutiere grave.

Acesta a declarat într-un interviu că printre cele mai frecvente este efectuarea manevrelor fără asigurare corespunzătoare, un aspect ce intră în conceptul de „cerc de siguranță.”

„Cercul de siguranță este spațiul care trebuie păstrat în jurul mașinii – în față, în spate și lateral. Dacă mașina din spate se apropie prea mult, trebuie să măresc distanța față de cea din față, astfel încât să evit o frânare bruscă care ar putea provoca o coliziune,” a explicat Titi Aur.

Pe drumurile înguste sau în zonele cu vizibilitate redusă, cercul de siguranță trebuie ajustat corespunzător: „Pe o stradă îngustă, cu vehicule parcate, trebuie să mergi foarte încet, pentru că oricând poate apărea un obstacol imprevizibil.”